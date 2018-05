POGLEDAJTE SNIMKE Diljem obale munje, pljuskovi i bujice, Vakula otkrio što nas čeka idućih dana

Screenshot: Lightningmaps.org, 123rf, Facebook, Nel Pavletić/Pixsell



NAKON snažnog nevremena koje je jučer u poslijepodnevnim satima zahvatilo dijelove sjeverne i središnje Hrvatske došlo je do privremenog smirivanja vremena i razvedravanja. Ali nije dugo potrajalo - u popodnevnim satima u veći dio zemlje stiglo je novo pogoršanje.

Najviše kiše do jutros u 8 sati prema podacima mjernih postaja DHMZ-a palo je u Sisku, 43 mm, a slijedi Krapina s 35 mm. U Varaždinu je palo 18 mm, Slavonskom Brodu 15, Križevcima 12, Bjelovaru 11, a Zagrebu 7 mm.



Četvrtak je većem dijelu Hrvatske tijekom prijepodneva donio dosta sunčanog vremena, osobito na istoku Hrvatske. Oblačnije je bilo na Jadranu gdje je ponegdje palo i malo kiše, a oko Splita bilo je i grmljavine, piše Neverin.hr.

Oluja u Dalmaciji



U popodnevnim satima jako grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je dijelove Dalmacije. Grmljavinski oblaci prvo su zahvatili otvoreno more i vanjske otoke, a onda su se postupno proširili na obalu i Zagoru, javlja Dalmacija Danas.



Do 19 sati već su mjestimice pale velike količine oborina. Prema podacima mreže meteopostaja Pljusak.com, najviše kiše u Dalmaciji palo je u Lučicama na Braču, 24 litre po kvadratnom metru. Slijede Poljica (Marina) 20, Kučiće 19, Primošten 18, Hvar i Žaborić 16 itd. Velike količine kiše u kratko vrijeme uzrokovale su mjestimične bujice.

Tijekom popodneva Šibenik je zahvatio sustav s juga Europe, a jači pljusak još uvijek ne jenjava, javlja Šibenik.in.







Predvečer se nevrijeme premjestilo na područje Istre i Kvarnera. Zbog velike količine kiše u Rijeci su poplavljene ceste.

Lokalnih grmljavinskih pljuskova bit će u večernjim satima u unutrašnjosti, posebice na zapadu i u gorju, a najmanja vjerojatnost za pljuskove je u Slavoniji.

Petak - promjenljivo, relativno toplo, u Dalmaciji jugo



U Slavoniji, Baranji i Srijemu petak će biti nestabilniji od četvrtka, uz pljuskove i grmljavinu, ali i dosta sunčana vremena. Jutro će biti toplije nego u četvrtak, uz najnižu temperaturu od 14 do 17 °C, a danju i dalje vrlo toplo, mjestimice vjerojatno i vruće, osobito u Podunavlju, uz slab do umjeren istočni i jugoistočni vjetar, u središnjoj Hrvatskoj većinom sjeveroistočni, s kojim će dnevna temperatura biti malo niža nego u četvrtak, iako i dalje relativno visoka za početak svibnja. Osobite svježine neće biti ni ujutro, kada će najniža temperatura biti od 15 do 17 °C, u središtu Zagreba i blizu 20 °C, kao malo kada početkom svibnja. Osim sunčanih razdoblja bit će i povremene mjestimične kiše, osobito u obliku poslijepodnevnih i večernjih pljuskova praćenih grmljavinom, mjestimice i nevremenom, prognozira Zoran Vakula za

HRT

.



Nestabilno će biti i u gorju i na sjevernom Jadranu, na kojem će biti lokalno i kratkotrajno i uglavnom umjerene bure i juga, prolazno ponegdje vjerojatno i slabijeg sjeverozapadnjaka i zapadnjaka. Najniža temperatura zraka od 10 do 14 °C, na Jadranu 14 do 17 °C, a najviša između 20 i 23 °C, u Gorskome kotaru malo niža.



U Dalmaciji još malo toplije, ali i vjetrovitije, uz većinom umjereno i jako jugo, koje na otvorenome može prouzročiti i jače valovito more. Bit će barem djelomice sunčano, ali uz mogućnost gdjekojeg pljuska, uglavnom na otocima i u unutrašnjosti, gdje će poslijepodne biti toplije nego uz more.



I na jugu Hrvatske će biti znatno više sunčana vremena nego tijekom četvrtka, a poneki pljusak i grmljavina mogući su uglavnom na otocima. Puhat će umjereno jugo, prema otvorenome i jako, uz koje će more biti i jače valovito, osobito u noći i ujutro.



Vikend - još nestabilno, pa suho i sunčano



Za vikend i početkom novoga tjedna u kopnenom području uglavnom malo manje toplo, uz povremeno umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, te do nedjelje još nestabilno, uz povremenu mjestimičnu kišu, često u obliku pljuskova praćenih grmljavinom. U ponedjeljak i utorak suho pa i pretežno sunčano, a sredinom tjedna ponovno se povećava vjerojatnost pljuskova.



I na Jadranu sljedećih dana sve stabilnije, od nedjelje i toplije, ali će još i za vikend biti pljuskova i grmljavine, u subotu češćih na sjevernom dijelu, u nedjelju južnije. Prevladavat će bura, uglavnom na sjevernom dijelu mjestimice i jaka, poglavito u nedjelju.



