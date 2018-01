POGLEDAJTE SNIMKU Samo dvije vrste životinja samostalno rade oruđa - ljudi i vrane

Foto: YouTube



ZNANSTVENICI već duže znaju da su vrane iz Nove Kaledonije izuzetno inteligentne životinje sposobne za učenje, poučavanje, rješavanje složenih zadataka i korištenje oruđa.



Poznato je također da imaju teoriju uma, sposobnost shvaćanja da druga bića imaju um kojim mogu misliti, što se dugo smatralo isključivo ljudskom privilegijom. U skladu s time razvile su tehnike skrivanja hrane u kojima uzimaju u obzir mogućnost da su druge vrane mogle zapamtiti gdje su je zakopale - često je znaju naknadno premjestiti kako bi zamele trag.



Također se već neko vrijeme zna da kaledonijske vrane (Corvus moneduloides) koriste nevjerojatno raznovrsno oruđe te da jedine osim ljudi imaju sposobnost izrade oruđa nalik na udice. Međutim, jedna nova studija otkrila je zašto izrađuju oruđe na način na koji to rade kao i to da jedine imaju sposobnost usavršavanja tehnologije.

U istraživanju predstavljenom u časopisu Nature Evolution and Ecology autori su utvrdili da vrane grančicama obrađenim u obliku udica mnogo brže uspijevaju izvući svoj plijen nego grančicama koje nisu obrađene.



Istraživači su prije svega zabilježili da za izradu svojih udica biraju grančice koje se račvaju. S njih postupno kljunom skidaju suvišne dijelove sve dok ne dobiju lijepo oblikovane udice. Pokazalo se da takve udice spremaju, čuvaju i nose sa sobom kako bi ih mogle ponovno koristiti kada im zatrebaju za hvatanje kukaca i crva.



Za potrebe studije tim je ulovio 17 vrana. Plijen koji su trebale dohvatiti razmješten je u identične izbušene rupe. Nekim vranama na raspolaganje su stavljene samo ravne grančice, a drugima rašljaste. Vrane koje su od rašljastih izradile udice uspijevale su plijen dohvatiti do 13 puta brže od onih koje su imale isključivo ravne grančice.



Znanstvenici pretpostavljaju da se sposobnosti potrebne za tehnologiju izrade oruđa kod vrana prenose genima i kulturom, odnosno učenjem, za što postoje jaki evolucijski pritisci.„Ako imate oruđe koje je 10 puta efikasnije, ono će značajno povećati vaše izglede za preživljavanje – bit će više hrane za potomstvo“, rekao je voditelj istraživanja Christian Rutz, bihevioralni ekolog s University of St. Andrews u Škotskoj.Rutz smatra da slučaj kaledonskih vrana odlično rasvjetljava kako dolazi do razvoja tehnologije. Primjerice, najstarije udice za pecanje riba koje smo do danas pronašli stare su oko 23.000 godina. Tisuću generacija kasnije, što je u evolucijskom smislu tek treptaj oka, kaže škotski znanstvenik, imamo mobitele, računala i Međunarodnu svemirsku postaju.Vrane iz Nove Kaledonije, ističe, jedina su vrsta osim ljudi koja gleda svoje oruđe i misli „Mogu ga unaprijediti“.