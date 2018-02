POGLEDAJTE VUČIĆEV GOVOR U ZAGREBU "Mogu biti i konj i četnik ako će Srbi u Hrvatskoj živjeti dobro"

Foto: Igor Soban/Pixsell

SRPSKI predsjednik Aleksandar Vučić stigao je jutros u Hrvatsku. Nakon dočeka na Pantovčaku Kolinda i Vučić su se povukli na sastanak koji je trajao više od sat vremena.

Nakon sastanka oboje su izašli pred novinare.

Kolinda: Otvorili smo mnoga pitanja



"Veseli me ovaj interes za naš današnji susret. Koristim prigodu pozdraviti predsjednika Vučića i zaželjeti mu dobrodošlicu.



Nakon posljednje eskalacije odlučila sam prekinuti to što se odgađa oko nas i pozvati ga. Naša je obaveza kao predsjednika nalaziti se i razgovarati, nalaziti dodirne točke, rješavati ono što nas razdvaja i pronalaziti put u budućnost, sigurnost i blagostanje. Vezuje nas i zajednička odgovornost za jugoistok Europe.



Reći ću samo da smo otvorili mnoga pitanja. U mnogim se stvarima nismo složili, negdje smo se približili. Iznimno bitno je da smo se dogovorili da ćemo nastaviti razgovarati. Složili smo se o nekoliko otvorenih pitanja, da ona predstavljaju našu ljudsku, moralnu, etičku odgovornost prema građanima naših država, posebno prema obiteljima koje traže svoje sinove, članove svojih obitelji, da se pitanje nestalih riješi što je moguće prije. Ohrabruje me ta odgovornost i volja predsjednika Vučića da izravno razgovara s predstavnicima naših udruga", kazala je Kolinda na presici nakon sastanka s Vučićem.

Vučić: Kolinda je hrabra



"Hvala na pozivu i dobrodošlici. Razumijem da to za vas nije bio lak potez, posebice za atmosferu koja je stvarana u Zagrebu i u cijeloj Hrvatskoj, čestitam vam na hrabrosti. Doći ćemo do toga da budemo kao Norveška i Švedska. Moramo gledati u budućnost.



Oko granice Hrvatska se poziva na katastarske knjige, Srbija se poziva na zakon. Imamo potpuno drugačije stavove, pokušat ćemo to riješiti bilateralnim putem.



Idući tjedan ću se sastati s predstavnicima udruga nestalih, mislim da je to važno i za Srbe i za Hrvate.



Razgovarali smo o pripadnicima manjina.



Ovakve smo ideje oko pruge imali prije pet godina, ali netko nije bio zainteresiran za istočne izlaznice, ako se to tako kaže. Mi jesmo zainteresirani za prugu prema Zagrebu, to je važno, za naše povezivanje, za ekonomski napredak, za povezivanje s centralnom Europom. S premijerkom Brnabić sam se dogovorio da pokušamo promijeniti atmosferu. To će biti obaveza svih predstavnika srpske politike bez obzira da li će hrvatska vlada odgovarati na to pozitivno ili ne. To je s naše strane ne zato da bismo se nekome dodvoravali, nego smatramo da je naš odnos ključan za cijelu regiju.Razgovarali smo i o tome da postignemo dijalog između naših crkava, zato ću danas razgovarati s kardinalom Bozanićem, i zato sam dobio pozitivne riječi iz Pravoslavne crkve.Mislim da smo za budućnost naših naroda uradili dobar posao. Ja sam spremio popis dokumenata koje smo vam spremili jer svaki put neki dokument donesemo. Ovo je popis matičnih knjigaNe mogu obećati da ćemo sve riješiti, ali ćemo se potruditi", kazao je Vučić u Zagrebu.Novinarka TV Pink pitala je Vučića da komentira prosvjed koji se održao protiv njega na Trgu bana Jelačića.

"Vidio sam neke ljude usput, pisalo je "Konju, ne laži", nešto oko izvinjenja, zatim "Četnik, početnik", nisam se strašno uznemirio. Predsjednica me ovdje dobro primila. To je njihov posao, svatko neka radi svoj posao, nekad prosvjeduju i u Srbiji protiv mene. Nikome se ne želim pravdati, ja nisam četnik, nitko mi u obitelji nije bio četnik, obitelj Vučić je stradala u svim ratovima", rekao je Vučić.



"Ja sam došao razgovarati o budućnosti. Hoću zamoliti hrvatsku javnost, kako vi vidite stvari koje su se zbivale prije 25 godina, mi to vidimo drugačije, i Srbi vide drugačije te iste stvari, ali to ne smije biti razlog da ne razgovaramo... Nemam nikakav problem s tim da uvijek otvoreno pričamo o svemu... Nemam nikakav problem ako sam konj, četnik ili početnik ukoliko će Srbi u Hrvatskoj živjeti dobro i biti zadovoljniji, to je za mene sitnica. Kod nas postoji "Pala muva na medveda", zaključio je Vučić.

