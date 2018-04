Pokreće se istraga protiv trojice osumnjičenih za izvlačenje više od 800.000 kuna iz TLM-a

Foto: FAH



ZBOG nezakonitih radnji u poslovanju šibenskoga TLM-a i sumnje da su tvornicu oštetili za više od 800 tisuća kuna, Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku u utorak je pokrenulo istragu protiv Marijana Stričevića (50) i Živka Lakoša (68), koji su 2015. i 2016. godine bili na upravljačkim dužnostima TLM Holdinga i TLM Aluminiuma, te izraelskog državljanina Igora Shamisa (62), koji je TLM preuzeo 2015. godine, objavilo je to odvjetništvo ne navodeći imena okrivljenika ni naziv tvrtke.



ŽDO osnovano sumnja da su prvookrivljenik Marijan Stričević kao član uprave (direktor) holdinga, koji je imao 98,98 posto vlasničkog udjela u jednom društvu, drugookrivljenik Igor Shamis kao stvarni vlasnik i član društva - holdinga, te trećeokrivljenik Živko Lakoš kao predsjednik uprave tog holdinga od 24. veljače do 11. rujna 2015. u Šibeniku zajedno i u dogovoru - kako bi iz društva - holdinga izvukli novac i za sebe i za druge pribavili nepripadnu imovinsku korist - počinili kaznena djela zloporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju.



Kako se osnovano sumnja, prvookrivljeni Stričević je u dogovoru s drugookrivljenikom Shamisom "najprije ishodio od bivšeg vlasnika jednog društva da na ime potraživanja koje je to društvo imalo prema društvima ranijeg vlasnika" uplati iznos od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti na račun holdinga. Stričević je, iako za to nije imao zakonsku osnovu, od dobivene doznake od 100.000 eura 27. travnja 2015. naložio isplatu 60.800 kuna na svoj račun otvoren u jednoj banci, prikazujući kao osnovu za plaćanje ugovor o radu koji nije imao s holdingom, nego s trećim društvom, te isplatu 4000 eura na osobni račun otvoren u drugoj banci i tako si isplatio više od 91.000 kuna.

Kako je sve funkcioniralo?



U travnju 2015. u dogovoru sa Shamisom uplatio je 10.000 eura na njegov račun u stranoj banci neistinito prikazavši da se radi o plaćanju za usluge te je naložio isplatu 142.000 kuna na račun tvrtke iz Zagreba (jedini osnivač i direktor je izraelska državljanka, samo formalno prijavljena u Zagrebu) prikazujući tu isplatu kao "plaćanje računa" za navodno obavljene usluge poslovnog savjetovanja.



Stričević je zatim, kako se navodi, na teret novčanih sredstava holdinga naložio da mu se plati avionska karta, boravak u hotelima u Šibeniku i Zagrebu i usluge putničkog kluba, čime si je pribavio daljnjih 112.089,70 kuna, odnosno ukupno 203.250,10 kuna na štetu društva, a također je na temelju zajedničkog dogovora sa Shamisom naložio plaćanje njegovih računa i računa članove njegove obitelji i pratnje (usluge hotela i restorana) pa je Shamisu pribavljena korist veća od 178 tisuća kuna, a njegovoj pratnji korist od najmanje 46.948 kuna.Trećeokrivljeni Lakoš je, kako se osnovano sumnja, u srpnju 2015. na traženje Shamisa naložio da mu holding na račun isplati 5000 eura u kunskoj protuvrijednost iako za to nije bilo osnove pa je holding ukupno oštećen za više od 609.000 kuna.Od 12. ožujka 2015. do 11. rujna 2015., Stričević i Shamis kao odgovorne osobe u prvom društvu iz Šibenika, neosnovano - s namjerom da sebi i drugima pribave nepripadnu imovinsku korist izvlačenjem novca iz tog društva - nalagali su plaćanja troškova putovanja i smještaja u hotelima na području Šibenika i Zagreba sebi i članovima svoje obitelji i pratnje. Isto je u korist drugookrivljenog napravio i trećeokrivljenik čime su na štetu prvog društva pribavili ukupno više od 224.5000 kuna.Protiv drugookrivljenog izraelskog državljanina Igora Shamisa sucu istrage Županijskoga suda u Šibeniku podnesen je prijedlog za određivanje istražnog zatvora.Negdašnji vlasnik TLM-a Igor Shamis u srpnju 2015. opozvao je cijelu upravu TLM Aluminiuma s Marijanom Stričevićem na čelu. Za privremenog upravitelja TLM Aluminiuma tada je postavljen Živko Lakoš iz Jadranske banke kao najvećeg vjerovnika TLM-a. Lani su zbog sumnje da su gospodarskim malverzacijama oštetili TLM i Jadransku banku za 170 milijuna kuna osumnjičeni Tonći Kandido, negdašnji član uprave TLM-a, te bivši vlasnici Marko i Loran Pejčinovski, od kojih je Shamis preuzeo tvornicu.