Pokušali smo razgovarati s gvardijanom koji je prijavio fratra pedofila, naljutio se

DANAS su objavljene informacije koje bacaju novo svjetlo na pedofilski skandal u splitskom samostanu Sveti Frane. Prema posljednjim informacijama, splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić znao je za fratrovo zlostavljanje djece punih petnaest godina, ali nikakva istraga nije bila pokrenuta niti je slučaj bio prijavljen civilnim vlastima.



>> Nadbiskup Barišić je prije 15 godina saznao što fratar radi dječacima. Nije napravio baš ništa



Iako je 78-godišnjeg crkvenjaka policija uhitila i ispitala, svejedno je pušten na slobodu. Brojne prijave za pedofiliju nastavljaju se gomilati, ali s obzirom na to da je prošlo previše vremena od njihovog počinjenja, sve odlazi u zastaru.



Cijeli slučaj počeo je prijavom fratra. Pedofila je nadbiskupu prijavio fra Žarko Relota, gvardijan samostana. Unatoč tome što je fra Relota i policijski kapelan, nije našao potrebnim da o tome kaže koje slovo i svojim kolegama u policiji koji su se u istragu uključili tek kada su se o skandalu raspisali mediji.



Pokušaj razgovora s gvardijanom



Nakon današnjih saznanja, pokušali smo razgovarati s fra Žarkom Relotom. Nije bio raspoložen za razgovor.



Nakon predstavljanja, pokušali smo mu objasniti zbog čega ga zovemo.



"Znate zbog čega vas zovem? Zbog fratra..."



"Ne znam niti želim uopće razgovarati na tu temu s kojom nemam ništa.''"Nemam ja ništa niti s vama niti s njim. Doviđenja, hvala lijepa", rekao je fra Relota u razgovoru za Index.Nakon što je Crkva fratra suspendirala, Index je doznao kako je razlog suspenzije ležao u optužbama za pedofiliju. Nakon Indexovog otkrića, policija je provela izvide i razgovarala s fratrovim žrtvama. Nakon toga su, prije desetak dana, poslali posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu koje bi trebalo odlučiti hoće li podignuti optužnicu.Zakon kaže da se optužnica ne može podignuti za djela za koja je nastupila zastara.Kako doznajemo, za sada su sva djela koja optužuju fratra u zastari. To znači da on neće biti osumnjičen, pa ni optužen. To također znači da neće ni u zatvor. To znači i da će se za godine silovanja djece izvući nekažnjen.