Policajci iz Gračaca i Srba pomažu bakama koje su zapele u snijegu

Foto: MUP

POLICIJSKI službenici Policijske postaje Gračac jučer su postupali po dojavi da se u kući u Gračacu nalazi sama 71-godišnja starica. Starica Jela živi sama, a prije nekoliko dana je operirana. Jela je bila zatrpana snijegom i nije mogla izaći iz kuće.



Na lice mjesta izašli su policajci koji su očistili prolaz do kuće, ušli u kuću, popričali s gospođom, naložili vatru, stupili u kontakt sa sinom i objasnili mu što su sve poduzeli i što će se narednih dana poduzeti.



Očišćen prilaz kući



Također, uz pomoć nadcestarije Gračac, angažiran je radni stroj da se još više očisti prilaz kući kako bi do bake moglo doći medicinsko osoblje jer su zbog snijega bili u nemogućnosti doći do nje, javljaju iz policije.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Policijski službenici Jelu su obišli i jutros, naložili vatru, još malo očistili oko kuće, popričali sa njom i tako joj skratili vrijeme.Jutros su policijski službenici Postaje granične policije Donji Srb otišli obići drugu staricu - baku Savu. Ona također živi sama u zaseoku Gola Brinja kod Brotnja.84-godišnja starica jedina je u tom snijegom zametenom selu i nije mogla izaći iz kuće. Policajcima se požalila da joj nedostaju osnovne namirnice. Policajci su joj donijeli te namirnice, a sad joj čiste snijeg oko kuće i pripremaju dovolju količinu drva za ogrjev.