Policija i Uskok razbili lanac krijučarenja migrantima, uhićeno 12 osoba

Foto: FAH

POLICIJA i Uskok razbili su lanac krijumčarenja ljudima u kojem je 12 osumnjičenih pripadnika zločinačkog udruženja od prosinca prošle do travnja ove godine u Hrvatsku navodno prokrijumčarilo najmanje 150 stranaca.



Glasnogovornica MUP-a Marina Mandić potvrdila je Hini da je u tijeku kriminalističko istraživanje vezano uz počinjenje više kaznenih djela protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Hrvatskoj ili nekoj drugoj članici šengenskog sporazuma. Istraživanje provode policijski službenici PU zagrebačke u suradnji s PNUSKOK-om, a u koordinaciji sa Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta te Graničnom policijom BiH.





Nakon više mjeseci istraživanja policija je osumnjičila 11 hrvatskih i jednog bosanskohercegovačkog državljana, u dobi od 23 do 71 godine, među kojima su i dvije žene. Policija sumnja da su se u najmanje 25 događaja povezali u zločinačko udruženje, i od prosinca 2017. do travnja ove godine organizirali krijumčarenje i prijevoz najmanje 150 stranaca s područja Bihaća i Velike Kladuše u Hrvatsku.Doznaje se da su u tijeku uhićenja pet osoba na području Zagreba i šest na karlovačkom području. I dok hrvatska policija provodi pretrage prostora kojima se koriste osumnjičeni Ministarstvo sigurnosti BiH i njihova granična policija temeljem međunarodne policijske suradnje na svom području također provode operativne akcije.Osumnjičeni su u organizaciji navodno sudjelovali za nagrade od 350 do 2800 eura, ovisno o statusu. Migranti su u Hrvatsku, kako se doznaje, ulazili iz BiH kod Vaganca, Petrove Gore, Cetingrada ili Maljevca, odakle bi ih prevozili prema Zagrebu.