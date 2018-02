Policija je iz Hrvatske protjerala devetogodišnje dijete bez roditelja

Foto: FaH



POLICIJA je iz Hrvatske protuzakonito protjerala dijete rođeno 2008., tvrdi pučka pravobraniteljica Lora Vidović.



Pučka pravobraniteljica Lora Vidović je u gostovanju na N1 televiziji ustvrdila da hrvatska policija ne postupa kako bi trebala prema djeci migrantima.



"Najranjivija skupina izbjeglica izložena ogromnom riziku su djeca bez pratnje - ona nemaju nikoga i djeca su, a prema njima se postupa kao prema odraslima i ne imenuje im se skrbnika kao što bi trebalo prema zakonskim propisima", rekla je Vidović.



"MUP je postupio protuzakonito i protjerao dijete bez pratnje rođeno 2008. godine, umjesto da mu dodijeli skrbnika", kazala je Vidović.



U takvim bi situacijama, kao što je već upozoravao Centar za mirovne studije, trebalo pozvati stručnog radnika centra za socijalnu skrb. Iz CMS-a navode da se na način na koji se sada postupa s maloljetnim migrantima propušta provođenje postupka kojim se utvrđuje najprimjereniji oblik zaštite djeteta.



Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je, komentirajući izjave pučke pravobraniteljice, ustvrdio da "hrvatska policija provodi Ustav i zakone RH kao i europsku politiku u području granica".



"Europska je politika da kretanja migranata budu kontrolirana i da nema nelegalnih migracija i da migracije budu održive", rekao je Božinović.



Naveo je da je u Hrvatsku sukladno europskoj politici preseljenja iz Grčke i Italije došla 81 osoba (premještaj), a što se tiče preseljenja iz Turske, dakle sirijskih izbjeglica, 76 osoba i to je, kako je rekao, posao koji se radi sukladno zakonima i europskim preporukama na održiv način.



"To znači da se za te ljude treba naći zaposlenje, stan, da djecu treba smjestiti u škole i vrtiće i to je jedan puno ozbiljniji posao nego što se nekome možda može činiti na prvu ruku", rekao je Božinović.



Podsjetio je da Hrvatska nije na svojim granicama podizala žicu ni zidove i vodi proeuropsku politiku kontroliranog nošenja s tim globalnim fenomenom. U ovom trenutku 258 milijuna ljudi je u pokretu, naveo je Božinović.



Sve demokratske zemlje koje su krajnji cilj migranata traže način kako u tom sklopu održati migrantsku politiku da bude zakonita i održiva. Hrvatska je upravo na tom tragu, mi vodimo politiku solidarnosti i s onim članicama EU koje su najviše pogođene, to su prije svega Grčka i Italija. Prema tome, da nije tako Hrvatska ne bi ni dobila pozitivne evaluacije na tom pitanju, ustvrdio je Božinović.