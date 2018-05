Policija ranila napadača koji je pucao u Trumpovom golf-klubu: "Ne odbacujemo mogućnost terorizma"

Screenshot: YouTube

POLICIJA je ranila naoružanog napadača koji je otvorio vatru u petak u predvorju golf-kluba u Doralu na Floridi u vlasništvu Donalda Trumpa i vikao protiv američkog predsjednika.

Muškarac je spustio američku zastavu koja je bila izvješena pred klubom, ušao u predvorje i stavio zastavu na recepciju. Zatim je počeo pucati. Djelatnici su se razbježali i ubrzo je došla policija.

"Taj je čovjek bio spreman za rat. Čekao je da dođu policajci, spreman na djelovanje", rekao je Juan Perez, šef policije okruga Miami-Dade na Floridi.

Policajci su ga upucali u noge i nalazi se u bolnici. U stabilnom je stanju i pod nadzorom policije, kazao je Perez u intervjuu za radio postaju WIOD.

Nije rekao kakvo je oružje muškarac posjedovao. Motiv napadača nije poznat.

"Ne kažemo da je riječ o terorizmu, ali u ovom trenutku ništa ne odbacujemo", izjavio je Perez na brifingu za novinare.

Također je rekao da je muškarac vikao protiv Trumpa, ali nije iznio detalje. Vlasti pokušavaju utvrditi kako je ušao u golf-klub.

