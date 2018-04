Policija traži svjedoke prometne nesreće na Medveščaku

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

PROŠLOG petka oko 19:50 sati u Zagrebu je na raskrižju Ulice Medveščak, Degenove ulice, Grškovićeve ulice i Ulice Ribnjak došlo do prometne nesreće.



U nesreći su sudjelovali 66-godišnjak koji je upravljao motociklom zadarskih registarskih oznaka i 53-godišnji vozač osobnog automobila zagrebačkih registarskih oznaka.



Policija traži očevice



Vozač motocikla kretao se zapadnom polovinom kolnika Ulice Medveščak u smjeru juga kada je došao do raskrižja s Degenovom ulicom, Ulicom Ribnjak i Grškovićevom ulicom, gdje se prometom upravlja semaforima koji su u vrijeme nesreće radili automatski i ispravno. On se tada u raskrižje uključio na neutvrđeno svjetlo na semaforu za njegov smjer kretanja te je pao na kolnik.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Nakon pada lijevim dijelom motocikla naletio je na prednji desni bočni dio osobnog automobila zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 53-godišnjak, a koji se kretao istočnom polovinom kolnika Ulice Ribnjak, lijevom prometnom trakom.On je ušao u križanje na neutvrđeno svjetlo na semaforu za njegov smjer kretanja te je skretao vozilom u lijevo u smjeru sjeverozapada, prema kolniku Degenove ulice.U prometnoj nesreći lakše je ozlijeđen motociklist, a liječnička pomoć pružena mu je u KBC-u Sestre milosrdnice.Kako bi se utvrdile točne okolnosti prometne nesreće, odnosno tko je od vozača uzrokovao prometnu nesreću, policija moli građane za pomoć, odnosno da se jave na broj telefona 01/6333 410 ili 192.