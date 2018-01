Policija u Italiji zaustavila Ninu Kuluz, majku malenog Cesarea

Foto: Index



TALIJANSKI karabinijeri su 11. siječnja u Torinu zaustavili i identificirali Ninu Kuluz, dobro poznatu hrvatskoj javnosti.



Kako javlja talijanski list Corriere della Sera, policajci su Ninu Kuluz zaustavili u Torinu 11. siječnja po primitku anonimne dojave. Njezin sin Cesare u tom trenutku nije bio s njom, a nakon što su policajci od nje zatražili dokumente, Nina Kuluz je počela plakati.



Policija je odmah pustila



No odmah potom policija ju je pustila jer Nini Kuluz nije zabranjeno kretanje na teritoriju Italije.Podsjetimo, torinski sud je lani u listopadu zbog otmice i zadržavanja maloljetnog djeteta u drugoj državi (Hrvatskoj, op.a.) nepravomoćno osudio Ninu Kuluz na bezuvjetnu zatvorsku kaznu u trajanju od tri godine i četiri mjeseca. Uz to, trajno joj je oduzeta roditeljska skrb, a zabranjeno joj je i bavljenje javnim dužnostima.Podsjetimo, slučaj Nine Kuluz i njezinog sina Cesarea zaokupio je pažnju javnosti prošle godine, kad je u Splitu održan veliki prosvjed na kojem su stotine Splićana i podržavatelja Nine Kuluz iz cijele Hrvatske spriječili odvođenje Cesarea njegovom ocu, koje je odredio sud.I hrvatski i talijanski sud dodijelili su skrbništvo nad Cesareom njegovom ocu, Talijanu Alessandru Avenatiju, ali dječak još uvijek živi u Hrvatskoj s majkom.