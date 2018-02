Politička korektnost odlazi u ludilo: Prometnik optužen za pedofiliju zbog pozdravljanja djece

Screenshot: YouTube

PROMETNIK iz Velike Britanije dao je ostavku nakon što su se roditelji požalili jer je "davao pet" školarcima.



Nakon dvadeset godina službe, 77-godišnji Bryan Broom iz Hulla u East Yorkshireu, u petak je preko raskrižja preveo posljednju skupinu djece.



"Politička korektnost koja odlazi u ludilo"



Gradski dužnosnici su ga upozorili da pozdravljanje djece "davanjem pet" može biti krivo protumačeno kao pripremanje za seks. Oženjeni otac dvoje djece zbog ovave situacije krivi "političku korektnost koja je otišla u ludilo".



Mnogi roditelji su istupili kako bi podržali Bryana. Razmišljaju o pokretanju peticije kako bi ga nagovorili da promijeni mišljenje.



Dužnosnici gradskog vijeća kažu kako su zaprimili nekoliko pritužbi na omiljenog prometnika, ali dodaju kako nisu pokrenuli istragu.Bryan, inače dobitnik gradske nagrade "Neopjevani junak", otkrio je zbog čega je odlučio podnijeti ostavku."Rekli su mi kako su me već dvaput zvali te ako se ovo opet ponovi, da će me morati kazniti. Razmišljao sam kako mi ovo stvarno ne treba. Mislim da sam bio vrlo pažljiv o onome što govorim te čak i kako gledam u ljude. Jako mi je žao što odlazim, ali to je moj izbor. Uvijek sam bio omiljena osoba na tom raskrižju. Netko je čak rekao da sam najpopularnija osoba u četvrti", kaže Bryan."Ne vjerujem da bi me gradsko vijeće podržalo. Nitko nije više uzrujan od mene zbog odlaska, ali sam tako odlučio. Čini se kako sam sad dobio svojih deset minuta slave", rekao je sad već bivši prometnik.