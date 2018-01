Poljska objavila popis od 768 osuđenih pedofila i silovatelja djece i sve podatke o njima

Foto:

POLJSKA je objavila popis od gotovo 800 spolnih prijestupnika s punim imenom, adresom i fotografijom. I nitko se oko toga previše ne uzbuđuje.



"Pravo na zaštitu naše djece stoji iznad anonimnosti zločinaca", obrazložio je poljski ministar Ziobro objavljivanje popisa pedofila i silovatelja na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa. On u tome vidi velik napredak, prenosi Deutsche Welle.





Popis sadrži imena, datume rođenja i mjesto stanovanja 768 pravomoćno osuđenih pedofila i silovatelja djece mlađe od 15 godina. Dovoljno je u tražilicu na stranici upisati mjesto boravka i svaka obitelj može znati živi li u četvrti koja je sigurna za njihovu djecu.



Ministarstvo ne mora strahovati od previše kritika na takvu mjeru jer se u poljskoj javnosti jedva uopće raspravlja. I tri dana nakon objavljivanja tog popisa jedva da se itko oglasio i kritizirao tu mjeru.



Od kastracije do likvidacije



S druge strane, ispitivanja javnog mnijenja u Poljskoj svjedoče kako mnogi traže drastične kazne za spolni čin s maloljetnom osobom, od kirurške kastracije, doživotnog zatvora pa sve do smrtne kazne. Kritika na objavljivanje tog popisa jedva da se čula i od inače svadljivog ombudsmana za građanska prava Adama Bodnara. Doduše, on je pokušao spriječiti objavljivanje – po temeljnim načelima za ljudska prava, baš svi osuđenici imaju ipak određena prava, osobito nakon što već odsluže kaznu na koju ih je sud osudio, ali Ministarstvo nije udovoljilo njegovim zahtjevima.



Psiholog Lew-Starowicz, ipak, upozorava i kako takva lista neće promijeniti ponašanje počinitelja. Tko se jednom nađe na internetu obilježen kao osuđeni pedofil, on je osuđen na tu sudbinu do kraja života, kaže.





Ekke Overbeek, nizozemski dopisnik, naziva ovaj potez poljske vlade jeftinim populizmom. "De facto, kod ovog objavljenog popisa se radi o objavi kapitulacije poljskog pravosuđa koje nije sposobno izaći na kraj s problemom pedofilije", kaže. Smatra da je to objavljivanje zapravo indirektni poziv na linč gdje se onda građani trebaju obračunati s takvim osobama, prenosi DW Nije posve jasno jesu li na ovom objavljenom popisu od 768 osoba i još uvijek aktivni dužnosnici Katoličke crkve u Poljskoj. Popis je napravljen još u listopadu, ali osuđenicima je pružena mogućnost sudskim putem onemogućiti objavljivanje njihovog imena. "Doduše, sudovi su izuzetno rijetko prihvatili zahtjev osuđenika", kažu iz poljskog ministarstva.Ipak, poznavatelji slučajeva spolnog zlostavljanja u Crkvi u tom popisu nisu mogli pronaći niti jednog crkvenog dužnosnika. Razlog bi mogao biti i da se pedofilni svećenici u Poljskoj u pravilu kažnjavaju blažim kaznama.Poljsko Ministarstvo je pripremilo još jedan popis na kojem se ne nalazi 768, nego oko 2.600 osoba koje su osuđene zbog osobito okrutnih kaznenih djela spolnog zlostavljanja. No taj prošireni popis nije namijenjen čitavoj javnosti, nego samo registriranim korisnicima iz područja odgoja i obrazovanja.Preko njega bi škole, vrtići i organizacije za mlade mogli provjeriti neku osobu prije nego što je angažiraju ili zaposle. Tko to ipak učini, prijeti mu kazna.