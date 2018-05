Potpredsjednik vlade postat će čovjek koji je po forumima s nadimkom Roks hvalio sam sebe

Foto: Facebook

MINISTAR poljoprivrede Tomislav Tolušić sramotio nas je, izazvao trgovinski rat sa susjedima, napadao je strane trgovačke lance... Prije nego je postao ministar objavili smo tekst u kojemu smo se pitali kakva je to zemlja u kojoj Tolušić može biti ministar, a sada taj isti Tolušić postaje potpredsjednik vlade Republike Hrvatske. Ok, sabor ga mora izglasati u petak, no čini se da će Plenković dobiti podršku, točno koliko mu treba da Tolušić zamijeni Martinu Dalić na mjestu potpredsjednika vlade.

Tko je Tolušić?

Nakon što je diplomirao pravo, krenuo je vodama javnog sektora odakle se popeo u politiku: 2003. - 2004. - vježbenik u službi za imovinsko-pravne odnose Ureda državne uprave Virovitičko-podravske županije; 2004. - 2006. - stručni suradnik za protokol i odnose s javnošću u Uredu gradonačelnika Grada Virovitice; 2006. - 2008. - stručni suradnik za imovinsko-pravne i upravno-pravne poslove u Upravnom odjelu za gospodarstvo i razvoj Grada Virovitice; 2008. - 2016. - župan Virovitičko-podravske županije; 2016. - ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije; te na kraju ministar poljoprivrede.

Dao si nadimak Roks pa hvalio sam sebe na forumima

Podsjetimo, Tolušić je koncem 2011. godine pravomoćno osuđen jer je na forumu lokalnog portala virovitica.net pljuvao lokalnog SDP-ovca, a besramno hvalio – samoga sebe. Tada je bio župan. Doduše, nije se hvalio kao na spomen-pločama, imenom i prezimenom, ali javnost je vrlo brzo doznala da se iza forumaškog nadimka Roks krije upravo bivši župan koji koristi svaku priliku da nemilosrdno iskritizira oponente, a svoju malenkost veliča do unedogled.

Primjerice, otvorenje nove zgrade bolnice je Roks, odnosno Tolušić, prigodno na forumu popratio komentarom „Bravo Kiro, bravo Jopa, bravo Tole! Bravo HDZ!“ i time pokrenuo cijelu raspravu. „I ja sam zadovoljan s Tolušićem jer je stvarno osvježenje u ovoj učmaloj županiji i stvarno se trudi“, zaključio je župan za sebe samoga. "Župane, svaka čast! Samo tako, ne obaziri se na ove jadnike", hvalio je sam sebe. Sve se otkrilo kada je Tolušić Roks optužio lokalnog SDP-ovca da, kao sudski vještak, namješta cijene stanova prilikom procjene i za to uzima mito. SDP-ovac s nadimkom Mišo 111 prijavio je Roksa policiji, koja je brzo stegnula obruč oko NN-a, locirala IP adresu s koje se Roks spaja na internet i shvatila da je Roks – sam župan. Proveden je sudski postupak, Tolušić je na sudu priznao da je on Roks, ali da se ne doživljava krivim za klevetu. Svejedno je u prosincu 2011. pravomoćno osuđen na novčanu kaznu od 5585,20 kuna.

Spomen-ploče

U kolovozu 2016. na ploči na tada novootvorenoj ambulanti u Novoj Bukovici osvanula je posveta ministru Tolušiću.

"Ovu spomen-ploču u znak sjećanja na dovršetak izgradnje ambulante u Novoj Bukovici Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije postaviše ministar regionalnog razvoja i fondova EU Tomislav Tolušić, obnašateljica dužnosti župana Sanja Bošnjak i načelnik općine Nove Bukovice Željko Vencl.

S ciljem izjednačavanja uvjeta zdravstvene zaštite bilo kojeg našeg grada ili naselja, ali i zbog jednake brige za sve stanovnike Virovitičko-podravske županije obnovljena je ova ambulanta u čiji znak sjećanja podižemo ovu ploču." "Nisam vidio ploču, niti sam znao za nju. Čim sam je vidio, nazvao sam načelnika Željka Vencla i nagrdio ga, a načelnik se ispričao i uklonio ploču", kazao je tada za Index Tolušić.

U javnosti je ta ploča izazvala pravu buru i negativne reakcije, a onda se otkrilo kako to nije sve.

U Orahovici je tako postavljeno nekoliko spomen-ploča - nakon otvaranja mosta, parka i šetnice, u vrijeme kada je Tolušić bio župan Virovitičko-podravske županije, kao i jedna nakon obnove Centra za edukaciju Orahovica.

Rat sa susjedima

U kolovozu 2016. Tolušić je također i povećao cijene inspekcijskog nadzora voća i povrća za 200 posto, čime je ne samo izazvao bijes svih zemalja u regiji, nego je i nanio ozbiljnu štetu Hrvatskoj - kako na vanjskopolitičkom planu, tako i na gospodarskom. Naime, Tolušić je odlučio otežati uvoz voća i povrća iz zemalja koje nisu članice EU-a. No, to nije dugo trajalo, morao je ubrzo vratiti cijene inspekcijskog nadzora voća i povrća na 90 kuna.

Rat sa stranim trgovačkim lancima

Krajem 2016. godine medijske je stupce punila afera s mesom zaraženim salmonelom. Inspekcije ministarstva poljoprivrede pronašle su na desetke primjera zaraženog mesa, a Tolušić je praktički bez rukavica svu krivnju svalio na strane proizvođače.

"Ministar Tolušić i ovom prilikom naglašava da će Ministarstvo poljoprivrede nastaviti sa strožom kontrolom uvoznog mesa te preporučuje građanima da kupuju hrvatske proizvode", stajalo je u priopćenju iz Ministarstva poljoprivrede sredinom studenog, nedugo nakon što se priča zakotrljala.

"Ovo sve što se radi rezultat je pojačanog rada inspekcija veterinarskih službi. Pojačan rad na terenu bit će prisutan sve dok uvozni proizvodi koji dolaze u Hrvatsku, pogotovo meso i mesne prerađevine, ne budu iste kvalitete kao i hrvatski proizvodi.

Strane je lance neopravdano napao i zbog pekarskih proizvoda.

"U Hrvatskoj se godišnje uveze kruha i pekarskih proizvoda u vrijednosti 450 milijuna kuna. Nažalost, velika većina kruha i peciva koje kupujete u trgovačkim lancima su proizvodi iz Austrije, Njemačke, Češke i Poljske. Bez obzira na jeftinu hrvatsku pšenicu i vrijedne pekare, 90% proizvoda koje vidite na slikama (u ovom slučaju se radi o Kauflandu, ali isto je i u Lidlu i drugim lancima) NE dolaze iz Hrvatske. Ministarstvo ne može zabraniti uvoz, ali može reći da trebamo kupovati svoje, hrvatske proizvode i voditi brigu o svojim proizvođačima i svojim, hrvatskim poljoprivrednicima. Pa zato, dragi moji, gledajte deklaracije i na kruhu i pecivu, kupujte hrvatsko i kupujte kod onih koji prodaju i cijene HRVATSKO!!", napisao je ministar Tolušić u statusu 13. 7. 2016., koji je u međuvremenu obrisao ili je promijenio postavke profila. Odgovor Tolušiću stigao je vrlo brzo, Lidl mu je bio odgovorio kako je tada u njihovoj ponudi "omjer domaćih dobavljača dosegao otprilike 70% u voću i povrću, dok je u pekari u stalnom i akcijskom poslovanju i više od 50%". "Također, Lidl Hrvatska je u 2016. godini u odnosu na 2015. izvezao preko 20% više hrvatskih proizvoda na inozemna tržišta na kojima posluje", dodali su.

Da Tolušić ima izrazito protekcionistička shvaćanja ekonomije, pokazao je u veljači 2017. godine kada je najavio rat trgovcima. Kako je tada istaknuo za Hinu, on bi uravnoteženim odnosom i fer raspodjelom dohotka od prodaje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda trebao povećati udio dohotka koji će ostvariti hrvatski proizvođači hrane.

Kartonski Tole

Tomislav Tolušić pohvalio se na Facebooku u veljači 2017. rođendanskim poklonom koji je dobio od svojih suradnica. "Rođendanski poklon mojih suradnica. Baš su me razveselile", napisao je Tolušić ispod fotke na kojoj pozira s "Agrarmanom", odnosno kartonskom verzijom sebe u Supermanovom odijelu. Užas.

Otvorio natjecanje u oranju

U rujnu 2017. otvorio je natjecanje u oranju. Da, dobro ste pročitali.

"Otvorili smo 15. Natjecanje u oranju Republike Hrvatske i 6. Natjecanje u oranju konjima Republike Hrvatske! Zaorali smo duboku brazdu :)", pohvalio se na svom Facebook profilu. Društvo mu je tada činio zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

Zašto je voda skuplja od mlijeka?

Briljantna je i njegova izjava u jednom intervjuu: "Strašno je da pola litre vode u dućanu dođe gotovo kao dvije litre mlijeka, to je nešto što je normalnom čovjeku apsolutno nemoguće objasniti."

Normalnom čovjeku valjda je sasvim lako i moguće objasniti zašto je voda u trgovini skuplja od mlijeka – prvi razlog je što voda u trgovini, u zemlji u kojoj je voda iz vodovoda uredna i pitka, spada u luksuzne proizvode, gdje se cijena formira sukladno platežnim mogućnostima kupca, a ne troškovima.

> Tolušić nema pojma, evo zašto je voda skuplja od mlijeka

Htio je biti premijer

"Spreman sam prihvatiti poziciju premijera, kad bi me to tražili", kazao je Tolušić u ljeto 2016. Govorio je i kako smatra da Tomislav Karamarko treba dati ostavku na mjesto šefa HDZ-a.