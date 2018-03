Povijesni prosvjed protiv oružja u Washingtonu, očekuje se pola milijuna ljudi

Screenshot: CBS



OGORČENI opetovanim pucnjavama u svojim školama, stotine tisuća Amerikanaca izaći će u subotu na ulice na povijesni prosvjed protiv vatrenog oružja.



Do pola milijuna mladih i odraslih očekuje se u Washingtonu sa sloganom "Nikad više"!



Više od 800 prosvjeda predviđa se u ostalim gradovima SAD-a, predvođeni mladima.



Nacionalni događaj prozvan "March for Our Lives" ("Mimohod za naše živote") spontana je reakcija na pokolj 17 osoba u floridskoj srednjoj školi 14. veljače.







Ta, još jedna u nizu, drama brojnim Amerikancima prelila je čašu. Njihova se frustracija pothranjuje nedjelovanjem zakonodavaca i državnih vlasti, suzdržanih u djelovanju protiv moćnog lobija oružja National Rifle Association (NRA).



Mogućnost posjedovanja vatrenog oružja milijuni Amerikanaca smatraju ustavnim pravom jednako temeljnim poput slobode izričaja.





Ovog puta, međutim, ubojstvo koje je počinio bivši učenik, psihički nestabilan, u gradu Parklandu, spojio je preživjele učenike. Već pet tjedana sveprisutni su u medijima.Petero njih našlo se na naslovnici časopisa Time ovog tjedna. Njihova energija priskrbila im je podršku brojnih poznatih osoba.George Clooney, Oprah Winfrey i Steven Spielberg dali su po 500.000 dolara kao podršku "Mimohodu za naše živote".Glumac Bill Murray usporedio je mobilizaciju s onom iz šezdesetih godina protiv rata u Vijetnamu.Na pozornici podignutoj na Constitution Avenue, u srcu glavnog grada, trebale bi se izmjenjivati zvijezde poput Ariane Grande, Jennifer Hudson, Demi Lovato, Justina Timberlakea i Miley Cyrus.Odlučnost dijele i na društvenim mrežama s mnoštvom poruka koje pozivaju na zabranu jurišnih pušaka i ograničenje pristupa oružju pod hashtagom #Enough.Oružje je krivo za smrt više od 30.000 osoba godišnje u SAD-u gdje se školska mladež ponekad predstavlja kao "generacija masovne pucnjave" ili "generacija Columbine", prema imenu srednje škole u Koloradu gdje su dva učenika usmrtila 12 školskih kolega i profesora 1999.U Washingtonu će se prosvjed protezati od Bijele kuće do Kapitola.