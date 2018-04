POVIJESNI ZAOKRET Sjeverna Koreja prekida nuklearna testiranja

Foto: FaH/EPA



SJEVERNOKOREJSKI čelnik Kim Jong-un objavio je u subotu da će Pjongjang suspendirati nuklearna i raketna testiranja te obustaviti nuklearne pokuse na poligonu u sjevernom dijelu zemlje, u nastojanju da se nastavi gospodarski rast i očuva mir na Korejskom poluotoku, što je pozdravio američki predsjednik Donald Trump poručivši da se veseli najavljenom sastanku s Kimom, prenose agencije.



Kako su priopćili sjevernokorejski državni mediji, Kim je naveo da njegova zemlja više ne treba provoditi nuklearne pokuse i interkontinentalne pokuse balističkih raketa.



Trump slavi na Twitteru



North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit.