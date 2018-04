Požar u bolnici u Istanbulu pod kontrolom, pacijenti evakuirani

Screenshot, Video: Twitter

KAKO javlja AFP agencija, u bolnici Taksim Ilk Yaldrim u Istanbulu izbio je veliki požar koji je zahvatio nekoliko katova.

Turski mediji javljaju kako je evakuacija bolnice u tijeku.

Kako se može vidjeti na videozapisima koje stanovnici Istanbula objavljuju na društvenim mrežama, iznad bolnice se nadvio crni, gusti dim, a na lice mjesta je poslano više vatrogasnih ekipa.

Na sminkama koje su nastale u blizini bolnice se vidi i kako vatrogasci užurbano evakuiraju pacijente.

Reuters javlja, pozivajući se na CNN Turk, kako su vatrogasci stavili požar pod kontrolu te kako su izjavili da u požaru nije bilo žrtava.



Načelnik općine Hasan Tahsin Usta izjavio je pak za TRT kako su iz bolnice evakuirani svi pacijenti, javlja Reuters.



