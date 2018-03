Poziv na prosvjed protiv Istanbulske skinut sa zida zagrebačke škole

Foto, Screenshot: Čitatelj Indexa, Google Maps

JUČER je na ulazu u školu A. B. Šimić u Trnovčici u Zagrebu fotografiran plakat kojim se poziva na prosvjed protiv ratifikacije Istanbulske konvencije. Na plakatu je navedeno kako će se prosvjed protiv Istanbulske konvencije održati 24. ožujka u 11 sati na Trgu žrtava fašizma. "Nulta tolerancija na bilo kakav oblik nasilja, ali vi niste Roditelj 1 i Roditelj 2 već otac i majka", napisano je na plakatu koji je postavljen na zgradi škole. >> U školi u Zagrebu osvanuo plakat s pozivom na prosvjed protiv Istanbulske

Zašto je plakat tamo, tko ga je nalijepio i podržava li škola sutrašnji prosvjed, upitali smo ravnateljicu škole. Kako nam je rekla, plakat je skinut sa zida škole čim je dobila informaciju od nas, a tkogod da ga je tamo stavio, napravio je prekršaj.

"Čim smo dobili od vas informaciju da je plakat na zgradi škole, on je skinut. Tko god ga je tamo stavio, napravio je prekršaj. To nije unutarnji dio škole i mogao ga je staviti bilo tko. Ne znam koliko je plakat stajao vani jer mi čim primijetimo - mičemo takve stvari. O osobnim stavovima ljudi ne želim i ne mogu govoriti, no javni prostor nitko ne može uzurpirati za promidžbene stvari", kazala je za Index ravnateljica Osnovne škole A. B. Šimić u Zagrebu Stanka Pupić.

Plakat se pojavio i u ambulantama u Domu zdravlja - Istok. Do liječnika na čijim je ambulantama plakat nalijepljen nismo uspjeli doći.