Poznati arhitekt Otto Barić postaje direktor Westgatea

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

WESTGATE Shopping City, najveći trgovački centar u Hrvatskoj i treći najveći u Europi, dobio je novu upravu. Otto Barić, priznati arhitekt, imenovan je direktorom tvrtke Trgovački centar Zagreb, koja je vlasnik objekta Westgate Shopping City.

Početkom travnja promijenila se i vlasnička struktura tvrtke Trgovački centar Zagreb čime je Focus Invest GmbH, austrijska investicijska grupa i dosadašnji najveći pojedinačni suvlasnik trgovačkog centra, a ujedno i vlasnik zone oko centra, postao jedini vlasnik društva preuzimanjem udjela od grupe Plus City.

Vizija Focus Invest GmbH-a je objediniti pristup upravljanja shopping centrom Westgate, kao i zonom Shopping City Zagreb. Zona zauzima 480.000 m2 potpuno opremljenog građevinskog zemljišta neposredno uz trgovački centar te je ujedno i najveća privatna poslovna zona u Hrvatskoj. Upravljanje trgovačkim centrom Westgate Shopping City povjereno je hrvatskim tvrtkama s domaćim i međunarodnim referencama u području upravljanja nekretninama: ‘F.O. / Development’ i ‘F.O. / Asset’, predvođenim priznatim asset managerom Denisom Čupićem i njegovim timom. Njihovo višegodišnje iskustvo u razvoju i upravljanju trgovačkim centrima doprinijet će jačanju i repozicioniranju Westgatea kao “obiteljskog centra broj jedan u Hrvatskoj sa širokom modnom kompetencijom".



Promjena uprave nakon što su Austrijanci preuzeli kompletno vlasništvo

U ime vlasnika trgovačkog centra, Focus Invest GmbH-a, izjavu je dao direktor Otto Barić: “Dosadašnji najveći pojedinačni vlasnik, Focus Invest iz Austrije, je preuzeo poslovne udjele od grupe Plus City. Posljedično je došlo i do promjene upravljačkog tima, s obzirom da je za isti ranije bila odgovorna grupa Plus City. Uz izradu nove vizije i strategije razvoja trgovačkog centra i poslovne zone, upravljanje centrom smo povjerili iskusnom timu okupljenom oko gospodina Čupića i F.O. / Developmenta. Posvećeni smo uspjehu centra i planiranim poslovnim aktivnostima koje će repozicionirati centar u željenom smjeru.

”Uz arhitekta Otta Barića tu je i Denis Čupić te tvrtke koje vodi i koje su bile uključene i u samu izgradnju trgovačkog centra. Čast mi je da je meni i mojem timu povjereno upravljanje trgovačkim centrom Westgate. Razvili smo kratkoročne i srednjoročne planove te nam je vizija ojačati poziciju Westgatea i opravdati titulu trećeg najvećeg shopping centra u Europi. Gospodin Barić i ja smo zajedno s našim timovima sudjelovali u gradnji i razvoju Westgatea te nas uz sami centar veže iznimna posvećenost ideji i prvotno zamišljenom konceptu. Novom strategijom te proširenom, bogatijom i raznolikijom ponudom Westgate postaje obiteljski centar shoppinga i zabave”, zaključio je Denis Čupić.