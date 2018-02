Poznati profesor islamskih znanosti na Oxfordu optužen za silovanja u Francuskoj

Screenshot: YouTube

ISTAKNUTI akademik i profesor islamskih studija na Oxfordu optužen je u Francuskoj zbog silovanja dviju žena, piše BBC.

Policija je ranije ovog tjedna ispitala Tariqa Ramadana (55) i nakon toga je pritvoren. Ramadan poriče sve optužbe i podigao je tužbu protiv jedne od navodnih žrtava, bivše radikalne islamistice, zbog klevete.

"Davio me tako jako da sam mislila da ću umrijeti"

Ramadan je profesor islamskih studija na Oxfordu, ali je na dopustu otkad su optužbe protiv njega izašle u javnost. Bivša radikalna islamistica Henda Ayari prva ga je optužila za silovanje u listopadu 2017., a u knjizi koju je objavila u 2016. opisala je napad koji je preživjela u hotelskoj sobi u Parizu 2012.

"Davio me tako jako da sam mislila da ću umrijeti", rekla je Ayari za francuske novine Le Parisien.

