PRAVI PROBLEMI TEK DOLAZE Snijega će biti čak i na otocima, evo do kada će padati

KAKO javlja DHMZ, danas će u Hrvatskoj prevladavati pretežno oblačno vrijeme uz povremen snijeg na kopnu. Šanse za snijeg su veće u prvom dijelu dana. Na kopnu će danas puhati umjereni sjeveroistočni vjetar, dok će se temperature kretati od -2 do 2°C.

Što se tiče današnjih vremenskih uvjeta na Jadranu, bit će promjenljivo oblačno vrijeme, povremeno s kišom, dok je malo snijega nošenog jakim vjetrom moguće duž obale na sjevernom Jadranu.

Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a u Dalmaciji jugo i južni vjetar. Temperature će se na sjevernom Jadranu danas kretati od 6 do 9 °C, dok će se u Dalmaciji kretati od 12 do 15°C.



Vrijeme sutra



Sutra se pak očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme na kopnu dok su sredinom dana moguća sunčana razdoblja na Jadranu.



U noći i ujutro te ponovno prema kraju dana u gorskoj Hrvatskoj i Posavini očekuje se mjestimice slab snijeg. Vjetar na kopnu bit će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se od -5 do -1°C, a najviša dnevna od -1 i 4°C u unutrašnjosti.



U Dalmaciji će sutra povremeno biti lokalnih pljuskova, a prema kraju dana moguće je novo jače naoblačenje uz oborine. Na Jadranu će puhati umjerena bura, prema večeri na sjevernom dijelu i jaka, podno Velebita s olujnim udarima, a na jugu Dalmacije jugo.Najniža jutarnja temperatura bit će od 2 do 7°C, a na krajnjem jugu i malo viša. Najviša dnevna temperatura bit će od 7 do 12 °C na Jadranu.





Snijega će biti i na otocima



Sljedećih dana će na kopnu još mjestimice biti snijega, posebice u srijedu, kada je on izgledan i u unutrašnjosti Dalmacije, ali i na otocima, javlja HRT.



Od četvrtka većinom suho uz dosta sunca. Sjeveroistočni vjetar bit će slab i umjeren, osim u srijedu kada će prolazno pojačati. Temperatura u noći i ujutro uglavnom negativna, najniža vjerojatno u četvrtak, a najviše dnevne vrijednosti predviđaju se između 0 i 5 °C.



Na Jadranu će povremenih oborina još biti uglavnom na srednjem i južnom dijelu, gdje će u srijedu zahladnjeti te mjestimice može biti susnježice pa i snijega. Bura će se u srijedu, kada će biti najjača, proširiti na cijeli Jadran, a od četvrtka će slabjeti.