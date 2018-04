"PREBIT ĆU TE I PRIVESTI U STANICU" Svećenik se predstavljao kao policajac, sada ga istražuje DORH

Foto: Zadarska nadbiskupija



SLUČAJ bivšeg policijskog kapelana, don Tomislava Vlahovića, koji se lažno predstavljao kao policajac PU šibensko-kninske zaustavljajući vozače na području Benkovca, završio je ovih dana na Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru.

To je Zadarskom listu potvrdio prvi čovjek Općinskog državnog odvjetništva Ivica Škara, najavljujući kako će se uskoro znati i rezultati provedenih izvida.

Pokušao legitimirati četvoricu mladića

Naime, kapelan Policijske uprave zadarske, don Tomislav Vlahović, u studenom prošle godine zaustavio je automobil sa četvoricom madića koji su se kretali cestom od Benkovca prema Lepurima te ih, prema njihovim riječima, pokušao legitimirati. Naveli su kako je čak imao i policijsku palicu, što kao kapelan ne bi smio.

Cijelu su priču sredinom siječnja iznijeli u javnost rekavši kako ih je svećenik pretekao i zaustavio se ispred njihovog vozila te upalio sva četiri svjetla. Jedan je mladić izjavio kako mu je don Vlahović kazao: "Reci kolegi neka uđe u auto! Nek' se smiri ili ću ga prebiti i privesti u šibensku policiju", nakon čega su se vratili u automobil, ali on im je prišao i zatražio osobne iskaznice.

Dobio otkaz zadnjeg dana siječnja

O svemu je obaviješten MUP koji je Zadarskom listu potvrdio kako je u vezi konkretnog događaja provedeno kriminalističko istraživanje te je o svim utvrđenim činjenicama obaviješteno nadležno Općinsko državno odvjetništvo radi donošenja daljnje mjerodavne državno-odvjetničke odluke.

U MUP-u su nam kazali kako je kapelan u policijskoj kapelaniji Sveti Filip i Jakov za Policijsku upravu zadarsku, dekretom biskupa Vojnog ordinarija razriješen službe te mu je slijedom toga, rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske s 31. siječnja 2018. godine prestala služba u ovom Ministarstvu.

O daljnjem tijeku ovog slučaja Zadarski list je razgovarao s općinskim državnim odvjetnikom Ivicom Škarom, koji im je o najnovijoj situaciji vezanoj uz sad već bivšeg policijskog kapelana kazao:

"Nakon saznanja o postupanju don Tomislava Vlahovića, od policije smo zatražili provođenje određenih izvidnih radnji. Policija je nakon provedenih izvida dostavila posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu na daljnje postupanje, a mi ćemo nakon detaljne analize i prikupljenih podataka donijeti meritornu državnoodvjetničku odluku", rekao je Škara.

Odakle kapelanu policijska palica?

Moguće je da će izvidi Općinskog državnog odvjetništva konačno utvrditi odakle policijskom kapelanu palica kojom je zaustavljao vozače na području Benkovca, s obzirom na to da u MUP-u dosad nisu odgovorili na to pitanje, no očito su i u tom dijelu utvrđene neke nepravilnosti, čim su i Vojni ordinarijat i MUP odlučili razriješiti ga dužnosti.

O slučaju se do danas nije oglasila ni Zadarska nadbiskupija. Don Tomislav Vlahović i dalje služi mise u župi u Perušiću, a na mjesto policijskog kapelana zamijenio ga je don Martin Jadreško, kojeg je imenovao Vojni ordinarijat odmah nakon otkaza Vlahoviću.