Pred Bijelom kućom odjeknuo pucanj, muškarac ustrijelio sam sebe

Screenshot: Index/EST

AMERIČKI mediji javljaju o pucnjavi pred Bijelom kućom.



Tajna služba, koja brine za sigurnost američkog predsjednika, potvrdila je da je muškarac pred Bijelom kućom pucao u sebe.

BREAKING: Secret Service personnel are responding to reports of a person who allegedly suffered a self-inflicted gun shot wound along the north fence line of @WhiteHouse.