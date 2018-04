Predsjednica Povjerenstva za sukob interesa: "Vrijeme je da se riješi putovanje predsjednice u SAD"

Foto: Nova TV

NOVA šefica Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa, Nataša Novaković, gostovala je u Dnevniku Nove TV gdje je govorila o slučaju Zdravka Marića, zapošljavanju premijerove rodbine i predsjedničinom putu u SAD.



Transkript intervjua prenosimo u cijelosti.



O slučaju Zdravka Marića



Kaže kako će na javnu sjednicu pozvati ministra Marića, ali i još neke osobe.



"Počnimo s Agrokorom. Slučaj Zdravka Marića je otvoren. Kada možemo očekivati da će on iznijeti svoju istinu, a Božo Petrov svoju istinu pred Povjerenstvom da utvrdimo tko je u pravu, a tko u krivu?



Nakon više razgovora u Povjerenstvu i radnih sastanaka zaključili smo da ćemo napraviti javnu sjednicu sljedeći tjedan na koju ćemo pozvati, kao stranku, gospodina Marića te druge osobe koje imaju saznanja.



Ta druga osoba je gospodina Petrov?



Ne bih konkretizirala točno koje su, s obzirom na to da pozivi još nisu došli osobama. Jedan od njih je gospodin Petrov.



Još neke osobe mislite pozvati?



Da.



Koje su bile na sastancima u Banskim dvorima?



Pa da. Kako bismo utvrdili činjenično stanje. To nije ništa neobično. Naše su sjednice inače javne", odgovorila je Novaković.



"To će biti prvi put, ovakvo sučeljavanje?



Mi ne radimo sučeljavanje.



Nego kako će to izgledati? Tko će koga ispitivati?



Prvo će izvjestiteljica iznijeti predmet. Nakon toga će gospodin Marić imati priliku dati svoju izjavu, odnosno dodatno obrazložiti predmet, što inače stranke mogu. Ovo nije nešto ekskluzivno. Svaki put kad odlučujemo tada i stranka može reći svoje stajalište. Nakon toga ćemo pozvati druge osobe koje imaju neka saznanja koje će sudjelovati na sjednici Povjerenstva.



Gospodin Marić može te osobe pitati potpitanjima?



Gospodin Marić je stranka u postupku i temeljem zakona o upravnom postupku moći će postavljati pitanja", dodala je.



O putovanju predsjednice u SAD



Poručila je kako je vrijeme da se dovrši priča oko puta predsjednice u Ameriku.



"Ne mislite da će to malo sve estradizirati i da ćete s tim izvesti na čistac i jednu i drugu stranu?



Ne bih rekla da ćemo estradizirati dodatno Povjerenstvo. Nama je jako bitno da utvrdimo činjenično stanje i na tome ćemo temeljiti predmet. U ovom trenutku doista nemamo drugih predmeta. Vidjet ćemo je li to dovoljno da završimo predmet. Dolazimo u situaciju u kojoj je Povjerenstvo nakon razgovora i razgovora odlučilo da je to nešto što moramo napraviti kako bismo završili predmet. A mislim da je vrijeme da se predmet i dovrši.



Ali vrijeme je i da se dovrši priča s predmetom Predsjednice Republike, oko njezinog puta u Ameriku. To je kod vas i obavijeno je velom tajne. Imate situaciju njezine večere ili ručkova sa Zdravkom Mamićem, također je proglašeno tajnom da se ne ugrozi sigurnost Predsjednice. Kakva se poruka šalje kad vi ne možete dobiti te podatke koliko je puta večerala, ručala sa Zdravkom Mamićem, koja je njezina svrha puta kad se sve stavlja u oblik državne tajne?



Predmet predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović očekujemo u sljedećih mjesec dana da se nađe na dnevnom redu sjednice Povjerenstva. Predmet je doista već dugo kod nas i treba ga riješiti.Dio dokumentacije je proglašen državnom tajnom. Međutim Povjerenstvo ne može ulaziti u to je li taj dokument može biti državna tajna ili ne može. To nije naš posao. Mi možemo jedino pozvati više puta institucije da nam daju dokumente. U slučaju da su proglašeni tajnom, na to ne možemo utjecati. Svakako bi ta institucija trebala razmisliti je li doista potrebno, može li se učiniti iznimka da samo članovi Povjerenstva mogu vidjeti taj dokument i utvrde nekakvu situaciju. Da, Povjerenstvo tu ne može ništa. Može utvrditi da ne može utvrditi činjenično stanje.Vjerujem da bi. Pozivam institucije da nam dostave dokumentaciju, da ne moramo pisati požurnice, jer puno nam je jednostavnije kad dobijemo prvi put na traženje i odmah rješavamo dalje", poručila je Novaković.Komentirala je i zapošljavanje članova premijerove obitelji.Povjerenstvo postoji zato da ispituje takve situacije. S jedne strane educiramo državne dužnosnike i dužnosnice. Iluzorno je očekivati da sve osobe koje su na neki način povezane s dužnosnicima u Hrvatskoj nikad neće tijekom njihovog mandata napraviti ovo. S druge strane, ako se to prečesto događa onda se u javnosti stvara dojam da nešto nije u redu.Nemam dojam. Ja sam predsjednica Povjerenstva i moram tu biti potpuno neutralna dok predmeti nisu gotovi. U svakom pojedinom slučaju ćemo ispitati činjenice i donijeti odluku vrlo brzo. Do ljeta će svi predmeti sigurno biti riješeni.Najbolje je da svi ti natječaji u zapošljavanju u javnim tijelima budu transparentni, da budu jasni kriteriji, da se ne imenuje po diskrecijskoj ocjeni. To je jako bitno. Svatko se može naći u toj situaciji, samo treba znati upravljati. Tu smo kao Povjerenstvo da educiramo i preveniramo takve situacije", dodala je.Dodala je i kako je otvorena istraga protiv ministra Krstičevića.Imali smo predmet protiv ministra Krstičevića. Otvorili smo ga na temelju medijskih natpisa. Nakon toga stigla je i prijava. I sam gospodin Krstičević izrazio je mišljenje, čak bih rekla da se vrlo detaljno očitovao o predmetu.Ne. Sada. I u tom predmetu smo zatražili još neku dodatnu dokumentaciju i vrlo brzo očekujem rješavanje navedenog predmeta.To vam ne mogu reći.To vam ne mogu reći. To ne znam u ovom trenu. U ovom trenutku smatram da nema potrebe, a hoće li biti potrebe to ću znati kasnije", zaključila je.