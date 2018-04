Predsjednik židovske općine o jačanju fašizma u društvu: "Sve je počelo s Kolindinom kampanjom"

Screenshot: HRT

PREDSJEDNIK Židovske općine Zagreb Ognjen Kraus bio je gost emisije Nedjeljom u dva na HRT-u. Glavni povod je obilježavanje zločina u Jasenovcu, a to je ujedno i bila glavna tema njegovog gostovanja.



Na početku emisije Ognjen Kraus rekao je da je zadovoljan današnjom komemoracijom u Jasenovcu i onim što je na toj komemoraciji rečeno, ali je razočaran malim brojem ljudi.



Također smatra kako bi o Jasenovcu trebalo više educirati mlade, ali i odrasle ljude koji o tome nisu učili u školi jer, kako je kazao, "u udžbenicima iz devedesetih NDH nije bila prikazivana kao zločinačka tvorevina".



"Treba reći istinu o Jasenovcu, ona se zna. U njemu je ubijeno više od 80 tisuća ljudi, od toga više od 20 tisuća djece - po rasnim zakonima NDH. Hrvatska treba učiniti isto što i Njemačka, donijeti zakone koji se trebaju provoditi. Treba napraviti katarzu i očistiti povijest. Razlika je kad se zločin dogodi prema rasnim zakonima kao u NDH i kad se u to uključe djeca", kazao je Kraus.



"Jugoslavija i NDH nisu isti sustavi"



Smatra da NDH i Jugoslavija nisu isti sustavi.





"Pod krinkom totalitarnih sustava se izjednačavaju NDH i Jugoslavija, što je greška. Nikad se ne spominju zločini u NDH a da se ne spominju totalitarni sistemi", rekao je.Tako je komentirao i činjenicu da danas neki mladi ustaštvo doživljavaju kao nešto pozitivno. "To je zato što o tome nisu učili, a protiv toga nema ni represije", kazao je. U prilog tome je spomenuo i odluku Vijeća za suočavanje s prošlošću."Morate znati da većina ljudi koji su u logorima proživjeli užase nisu nikad dobili nikakvo obeštećenje, a ustaše koji su se vratili dobili su penziju", dodao je.Kazao je i kako se za vrijeme Jugoslavije, između 1948. i 1952., polovica Židova koji su preživjeli morali odreći državljanstva i imovine, nakon čega im je imovina oduzeta, pa je vraćena pa onda opet oduzeta. Govoreći o povratu imovine danas, kazao je kako Hrvatska nije nasljednica NDH, a zakon je najrigorozniji prema preživjelim Židovima od kojih su ostali "ostaci ostataka"."Od 25 tisuća Židova u Hrvatskoj je preživjelo njih nešto manje od četiri tisuće", rekao je.

Situacija postala gora s Kolindinom kampanjom i Tomislavom Karamarkom



"Situacija u Hrvatskoj je gora i postala je ksenofobna početkom kampanje Kolinde Grabar-Kitarović i Tomislava Karamarka", kazao je Kraus.



Naveo je kao primjer postrojavanja stranke Dražena Keleminca i "prosvjed u Savskoj protiv Mirjane Rakić". Složio se da desnica jača diljem Europe, a to je trebalo zaustaviti jasnom reakcijom. "Pokušava se u ovom momentu nešto napraviti i to pozdravljam, ali postoji strah starije generacije koja je već to prošla", dodao je.