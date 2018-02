Prekinuta potraga za nestalim trajektom u Tihom oceanu, nestalo 80 ljudi

Screenshot: Twitter

POTRAGA iz zraka organizirana nakon nestanka trajekta u vodama Kiribatija u Tihom oceanu prije dva tjedna prekinuta je, premda nedostaje 80 osoba s trajekta.

"Vlada Kiribatija prekinula je potragu iz zraka radi pronalaska preživjelih s trajekta MV Butiraoi", piše u priopćenju novozelandskog Centra za koordinaciju spašavanja.

Drveni katamaran dug 17,5 m povezivao je otok Nonouti i Betio, u otočju Kiribatiju, što je put dug 250 km.

Isplovio je 18. siječnja s 88 putnika i članova posade, među kojima su bile 23 malodobne osobe, prema prijestolnici Kiribatija, South Tarawi, gdje su trebale nastaviti školovanje.

Novozelandski čelnici koji sudjeluju u potrazi kažu da je brod proglašen nestalim 19. siječnja.

