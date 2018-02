Preko 700 primjedbi na crkvu u Splitu: "Ljudi hoće tržnicu, ali plan se ne može mijenjati"

Foto: Index

SRĐAN ŠEGVIĆ, izrađivač novog DPU-a za Split 3, otkrio nam je kako u 40 godina svoje urbanističke karijere nije vidio toliko primjedbi koje su stigle zbog crkve koja se planira graditi na raskrižju Ulice Bruna Bušića i Poljičke. Zaprimljeno je 800 primjedbi, a 90 posto se odnosi na crkvu. Šegvić nam kaže da je o tome bespredmetno raspravljati jer je crkva u planu višeg reda i kako sada stvari stoje, nema druge nego da se sve te primjedbe odbace.

"2006. kada se donosio GUP nije bilo ovolikog bunta protiv crkve"

"2006. godine izrađivan je GUP koji je imao dvije javne rasprave, i tada je ta crkva stavljena na tu lokaciju. Taj GUP je zaživio, tada nije bilo ovolikog bunta protiv crkve. 2009. rađen je plan nižeg reda, DPU, koji je učvrstio crkvu. I on je stupio na snagu. Nadbiskupija je odlučila smanjiti projekt, ostaviti samo sakralni dio, ne i stacionarni, a mi smo dobili zadatak da radimo izmjenu DPU-a iz 2009. Ali mi ne možemo udovoljiti primjedbi da se tamo ne gradi crkva jer će plan propasti. Moramo poštivati plan višeg reda. Ako se želi odustati od crkve, onda je potez na Gradskom vijeću koje mora donijeti odluku da se naš plan prestane raditi, i staviti van snage i GUP i DPU", pojasnio je Šegvić.

"Ljudi to ne shvaćaju. Stavili su 800 primjedbi, od kojih je 90 posto da ne žele crkvu, nego tržnicu. To se ne može u okviru ovog postupka. Ne može se namjena mijenjati koju je odredio plan višeg reda. Može se tražiti više parkirnih mjesta pa će investitor vidjeti hoće li mu se to isplatiti. Seriozno ćemo sve obraditi i udovoljiti svemu što je logično", kaže Šegvić.

Rošin projektirao, a Poljanić uplanio

Crkvu je inače projektirao arhitekt Jerko Rošin početkom 90-ih. Rošin nam je kazao da je crkva tada već bila u planu, no Šegvić kaže da je u plan ucrtana tek 2006. godine novim GUP-om. U to je vrijeme pročelnik za urbanizam u Gradu Splitu bio Branko Poljanić, koji je prije toga radio u Rošinovom uredu. Šegvić kaže da je prije 2006. godine na snazi bio plan iz socijalizma koji je na tom mjestu prema projektu Ante Svarčića predvidio veliku tržnicu na pet tisuća kvadrata.

Svarčić je 2006. godine podsjetio Poljanića da je umjesto Rošinove crkve planirana tržnica, no u to doba nije bilo ovolikog otpora prema novom sakralnom objektu u Splitu. Zanimljivo se podsjetiti i nedavno održanog zbora građana u organizaciji stranke Pametno u Splitu 3. Marijana Puljak i ostali pokušali su okupljenima objasniti da crkva ne mora nužno biti objekt koji je najpotrebniji, no sačekali su ih HDZ-ovci predvođeni šefom kotara Stipom Čogeljom, profesorom Matkom Marušićem i šefom kotara Ravne Njive Mirkom Ramljakom. Rasprava je bila daleko od konstruktivne, a Marušiću je bilo jedino bitno da Puljak kaže je za crkvu ili ne.