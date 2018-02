Premijerka Srbije pozvala da se "spusti lopta" uoči Vučićeva posjeta Hrvatskoj

Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL

PREMIJERKA Srbije Ana Brnabić poručila je u Budimpešti da "zapaljive izjave" ne mogu pridonijeti povjerenju i suradnji u regiji i uoči posjeta srpskog predsjednika Aleksandra Vučića Zagrebu pozvala obje strane da "spuste loptu" i "daju šansu suradnji".



"S obje strane ima zapaljivih izjava, ne bih ulazila u to, želim pridonijeti konstruktivnoj atmosferi i tako neću komentirati ni neke izjave koje dolaze iz Zagreba. Treba spustiti loptu i dati šansu suradnji. Koliko god teško bilo, i koliko god ti odnosi bili kompleksni, Srbija će nastaviti pružati ruku toj suradnji'', izjavila je Brnabić za N1 komentirajući izjave ministra obrane Aleksandra Vulina.



Vulin sugerirao Vučiću da ne putuje u Zagreb



Ministar Vulin potaknuo je ranije burne reakcije u Hrvatskoj sugestijom srpskom šefu države da ne treba putovati u Zagreb jer njegova politika mira u Hrvatskoj "nema sugovornika", a potom i jučerašnjom ocjenom kako ustaštvo i ustaše nikad nisu izišli iz politike i javnog života Hrvatske, te da očekuje da će predsjednika Srbije tijekom posjeta Zagrebu "ustaše dočekati na trgovima koji će pokušavati doći do njega".



Uz opasku kako se u odnosima s Hrvatskom često čuju zapaljive izjave poslije kojih ona mora "spuštati loptu", srpska premijerka rekla je da je to njezin posao.



"Moj posao je da spuštam loptu, moj posao je da probam biti racionalna, da ne reagiram emotivno. I mislim da je to moja odgovornost'', ocijenila je Brnabić.Ona je za N1 naglasila kako Srbija pokazuje koliko je opredijeljena za regionalnu suradnju, pobrojivši nedavnu zajedničku sjednicu s vladom Slovenije, a danas i Mađarske s kojom je potpisano nekoliko međudržavnih sporazuma, potom posjet predsjednika države Austriji, te njezine planove za "neke druge posjete regiji".Komentirajući današnju zajedničku sjednicu vlada Srbije i Mađarske u Budimpešti, te susrete s najvišim mađarskim dužnosnicima, Brnabić je istaknula kako su obje strane konstatirale da su dvije zemlje "uspjele prevladati teško breme prošlosti"."Trebamo prestati gledati u prošlost, i u samoj Srbiji. I prestati se dijeliti na četnike i partizane 2018. godine, u 21. stoljeću... Kada ćemo početi gledati u budućnost ako nećemo danas? I mislim da je to naša odgovornost prema budućnosti, prema generacijama koje dolaze iza nas", poručila je premijerka Srbije.