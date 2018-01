PREOKRET? Prvi čovjek Brexita pristao na novi referendum

Screenshot: Channel5

NIGEL Farage, bivši lider britanske populističke stranke UKIP i predvodnik kampanje za Brexit, predomislio se i složio s protivnicima koji traže još jedan referendum.

Novi referendum o Brexitu “dokrajčio bi” prepirku oko toga treba li Velika Britanija zaista izići iz Europske unije, smatra Farage, i zaustavio “kukanje” Remainera, odnosno Britanaca koji su na referendumu glasali za ostanak u Uniji.

EXCLUSIVE - Nigel Farage says "just maybe I’m reaching the point of thinking that we should have a second referendum on EU membership".@Nigel_Farage | @Matthew_Wright | #wrightstuff pic.twitter.com/T0fROToskr