Pretučene žene moraju na liste čekanja za sklonište, a vlada za Istanbulsku daje pišljivih 1,5 milijuna

Foto: 123rf



IAKO smo prošlog tjedna pisali da će vlada za provedbu Istanbulske konvencije za ovu i sljedeću godinu osigurati po 70 milijuna kuna, jer su nam iz Ministarstva obitelji tako odgovorili, sad ispada da nije tako. Umjesto 70 milijuna kuna, za provedbu Istanbulske osigurat će zapravo samo 1,5 milijuna kuna.



Taj novac, naravno, neće biti dostatan za otvaranje novih sigurnih kuća za žene i djecu koji su žrtve nasilja u obitelji.

>> Koliko će nas koštati Istanbulska konvencija? Osam puta manje nego Crkva



Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Indexu je na upit kako će se 70 milijuna kuna raspodijeliti, odgovorilo da 69,5 milijuna kuna ove godine ide za provedbu mjera Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, dok je za provedbu Konvencije osigurano 1,49 milijuna kuna.



Budući da se već sad Autonomna ženska kuća koja zbrinjava žene i djecu koji su žrtve nasilja jedva pokriva te da im sredstva dolaze s dva mjeseca zakašnjenja, novac bi se svakako trebao usmjeriti i na njih kako bi mogli opstati. A koliko je, nažalost, velika potražnja za tim skloništem, kako nam je rekla Neva Tolle, pokazuje i podatak da za ulazak u njega postoje liste čekanja.

Previše je žrtava nasilja, a premalo smještajnih kapaciteta





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

No da bi se mogla otvoriti nova skloništa za zbrinjavanje žena koje su žrtve nasilnih partnera, sadašnjih ili bivših, potrebno su daleko veća sredstva od 1,5 milijuna kuna koliko je osigurano za ovu i za sljedeću godinu, za provedbu Konvencije."Provedba Konvencije uključuje i provedbu mjera Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, te su u državnom proračunu za 2018. godinu osigurana financijska sredstva na pozicijama državnih tijela u iznosu od 71.082.327,00 kuna, dok su za 2019. osigurana sredstva u iznosu od 70.566.264,00 kuna. Navedeni iznosi su zbroj financijskih sredstava već osiguranih za provedbu mjera Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji za 2018. godinu u iznosu od 69.592.327,00 kuna i 2019. godinu u iznosu od 69.076.264,00 kuna te dodatnih sredstava osiguranih za provedbu Konvencije u iznosu od 1.490.000,00 kuna za 2018. godinu i 1.490.000,00 kuna za 2019. godinu", stoji u odgovoru Ministarstva za Index.

U pet godina ubijene 72 žene



Nadalje su naveli kako će se sva sredstva potrebna za provedbu Konvencije u narednim godinama osigurati u okviru limita ukupnih rashoda nositelja provedbe.



"Između ostalog, navedena sredstva će se namijeniti za osiguranje financijske potpore radu skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji", navode u Ministarstvu, ali nam nisu odgovorili na upit planiraju li otvoriti nova skloništa za žene i djecu koji su žrtve nasilja.



Prema podacima MUP-a, u samo pet godina ubijene su 72 žene, ubili su ih supruzi, partneri ili bliski muškarci, a femicid u Hrvatskoj čini od 25 do 30 posto svih ubojstava. Svaka treća žena u Hrvatskoj je žrtva nasilja u obitelji, a svakog dana prijavi se 45 novih slučajeva nasilja u obitelji, stoga ne čudi podatak da za ulazak u sigurnu kuću postoji lista čekanja. No vladi to očito nije dovoljan alarm da osigura dostatna sredstva ne samo za postojeća skloništa nego i za otvaranje novih. Jer potreba za njima nažalost postoji.