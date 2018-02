Pričali smo s Cesareovim ocem, koji je danas priveden u Splitu. Ima emotivnu poruku za sina

Screenshot: Index



ALESSANDRO AVENATI i ovog puta u Italiju se vraća sam, bez sina Cesarea koji je ostao kod majke Nine Kuluz. Avenati je sina vidio jučer nakon gotovo godinu dana, a danas je uhićen i priveden na splitski Prekršajni sud zbog prijave o obiteljskom nasilju njegove bivše partnerice.



>> VIDEO Splitska policija privela Cesareovog oca

Nakon dva sata saslušavanja pred sucem, Avenati je pušten, a njegov odvjetnik Srđan Granić tvrdi da je sada slobodan čovjek. Kratko smo porazgovarali s Avenatijem koji je i ovog puta krenuo put Splita s nadom da će biti izvršena sudska odluka i da će se u Italiju vratiti sa sinom. Nije se dogodilo.



"Umjesto da odvedem sina kući, mene su jutros uhapsili"

"Jako sam tužan. Umjesto da odvedem sina kući, mene su jutros uhapsili. Ovo me čini tužnim, ali i otežava cijelu situaciju jer onaj koji najviše ispašta u svemu tome je Cesare. Ne smijemo ratovati, nego moramo naći jedno ljudsko rješenje koje će biti dobro za dijete, kako bi imao i oca i majku. Sina sam vidio jedan sat jučer. Dvadesetak minuta smo bili sami, igrali smo se, onda je došla majka i njegovo ponašanje se odmah promijenilo. Odnos koji sam uspio uspostaviti odmah se promijenio čim se pojavila majka."







Danas ste bili uhićeni nekoliko sati i privedeni prekršajnom sucu. Kako ste sve to doživjeli?

"Nisam ništa razumio, nisam shvatio zbog čega me lišavaju slobode. Apsolutno je neistina da sam te komentare stavio na Facebook i slao poruke takvog sadržaja. Apsurdna je to situacija jer upravo je ona bila ta koja je odvela dijete četiri godine u Bosnu, zapravo otela jer nisam znao gdje se nalazi. Ja dolazim kao jedna normalna osoba koja želi poštovati sve zakone i ja ih poštujem, postoje i pravomoćne presude koje moja bivša partnerica ne poštuje. Situacija se okrenula, ja od žrtve postajem okrivljenik. To je apsurd. Ja sam zapravo žrtva, ja nisam znao godinama gdje je dijete. Ona ne poštuje presude. Ja dolazim s najboljom namjerom da se sve to ispoštuje i da odvedem dječaka kući."



"Bio sam na 100 kilometara do Splita kad su mi javili da je sve odgođeno"

Vaša bivša partnerica navela je da ste sina imali prilike vidjeti 108 dana, a da ste tu mogućnost iskoristili samo tri puta.

"Dolazio sam kada sam mogao. U prosincu 2016. godine bio sam ovdje deset dana s Cesareovom bakom. Posljednji put sam ga vidio u ožujku prošle godine. Trebao sam biti četiri dana s Cesareom, trebao je prespavati kod mene. No po stoti put gospođa Kuluz nije dozvolila da ja budem sa svojim sinom. I onda sam se obratio sutkinji preko odvjetnice kako nema koristi da određuje da ja svakih 15 dana budem po četiri dana sa sinom jer to naprosto neodrživo i neizvedivo. Nakon toga je sutkinja donijela odluku o predaji djeteta u lipnju. Nadao sam se i čekao da ga odvedem u Italiju. Svi znamo što se dogodilo onda s javnim okupljanjem i velikim brojem ljudi koji su se skupili ispred kuće gdje stanuje Nina. Nisu mi dozvolili da vidim i odvedem sina. Čekao sam da sutkinja odredi novi datum predaje. Bilo je određeno za listopad. Dok sam bio na putu, stotinjak kilometara prije Splita javili su mi da je sve odgođeno i da nema koristi da dolazim. Torino i Split dijeli tisuću kilometara."

Vraćate se u Italiju bez sina.

"Jako sam tužan. Ali ono što je dobro, sina sam vidio nakon gotovo godinu dana. Neće imati problema ako dođe sa mnom. Siguran sam da će se prilagoditi novoj sredini kroz mjesec dana. Sve ga čeka. Soba, škola, baka, dvije sestre. Našao sam i babysittericu koja bi mu pomagala oko jezika, ali Cesare već razumije talijanski."



"Ne odustajem"

Što očekujete u nastavku ovog mučnog procesa?

"Očekujem da nadležna ministarstva unutarnjih i vanjskih poslova nađu dogovor da dobijem sina, ali ne na ovaj način popraćeno javnim manifestacijama, nego da se organizira na jednom diskretnijem mjestu na koje ću ja moći doći i odvesti sina. To može biti veleposlanstvo ili neko drugo mjesto, na granici, aerodromu. Apsolutno ne odustajem. Ne bih htio da mi se opet dogodi ovo što mi se danas dogodilo.''







Avenati je uputio i emotivnu poruku svom sinu.

"Želim ti reći da te volim. Imam veliku želju da te odvedem kući. Siguran sam da će nam biti lijepo zajedno i da ćemo biti sretni. Kada smo zajedno, osjećam ljudsku toplinu i znam da i ti mene voliš", poručio je Avenati malenom Cesareu.