Prihodi Alphabeta skočili 26 posto, ali porasli su i troškovi

ALPHABET je u proteklom tromjesečju ostvario prihode od 31,1 milijardu dolara, 26 posto veće nego godinu dana prije, što se zahvaljuje rastu oglašavanja na Google pretraživaču i YouTubeu, no snažno su porasli i troškovi tog tehnološkog diva.



Prema poslovnom izvješću objavljenom u četvrtak, čista dobit te krovne kompanije Googlea dosegnula je u prvom ovogodišnjem kvartalu 9,4 milijarde dolara, gotovo 73 posto više nego godinu dana prije.



Tako snažan skok dobiti zahvaljuje se uštedama od oko 3 milijarde dolara zahvaljujući poreznim promjenama u SAD-u početkom godine, kao i zaradi od oko 1,1 milijardu dolara na temelju tečajnih razlika.



„Skok dobiti zahvaljuje se čisto jednokratnom učinku. Izvješće pokazuje da Alphabet povećava investicije da bi održao korak s Amazon.comom i da mora više svojih prihoda dijeliti s onima koji donose promet na internetu”, kaže James Cordwell, analitičar u tvrtki Atlantic Equties.



Tako su troškovi Alphabeta u dugoročni kapital u proteklom tromjesečju dosegnuli 7,3 milijarde dolara, dok su godinu dana prije iznosili 2,5 milijardi.



No, snažan rast oglašavanja, za 24 posto na godišnjoj razini, potaknuo je prihode, pa se, kažu analitičari, zasad u poslovnim rezultatima ne vidi da su korisnici interneta zabrinuti po pitanju narušavanja njihove privatnosti, nakon nedavnog otkrića da su podaci korisnika Facebooka korišteni bez njihova pristanka.



„Snažan rast gospodarstva potaknuo je kompanije da više troše na oglašavanje, a pritom se odmiču od oglašavanja putem tradicionalnih medija prema online i oglašavanju na društvenim mrežama. Google pritom dominira kako u mobilnom, tako i desktop pretraživanju. Čini se da će utjecaj slučaja Facebook biti vrlo mali”, kaže Ivan Feisneth, analitičar u tvrtki Tigress Financial Partners.



U proteklom je tromjesečju broj oglasa, ili plaćenih 'klikova', skočio za 59 posto u odnosu na isto razdoblje godinu dana prije, više u odnosu na skok od 48 posto u prethodnom kvartalu. Troškovi po 'kliku' smanjeni su, pak, za 19 posto na godišnjoj razini, što pokazuje da se smanjuje i cijena oglašavanja.



Rezultati pokazuju, kažu analitičari, da se Alphabet dobro nosi sa žestokom konkurencijom Facebooka na tržištu mobilnog i video oglašavanja, koje snažno raste jer su oglašivači spremni dobro platiti za nekoliko sekundi pažnje ciljanih gledatelja sadržaja.



Veliki dio tih prihoda Googlea zahvaljuje se popularnosti YouTubea.



Osim samog Googlea, koji obuhvaća internetsku tražilicu i YouTube, i ostali poslovni dijelovi Alphabeta u koje tvrtka puno investira, kao što su hardware i 'cloud' usluge, bilježe rast.



Prihodi tvrtke koji se ne odnose na oglašavanje dosegnuli su u proteklom tromjesečju 4,4 milijarde dolara, što je 34 posto više nego godinu dana prije.