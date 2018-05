Prijatelj Martine Dalić trebao bi istražiti je li broker iz skupine Borg zaradio na informacijama iz mailova

Foto: Boris Ščitar, Tatjana Tadić/Pixsell (S lijeva na desno - Korunić, Dalić, Žigman)



"NISMO bili u nikakvom sukobu interesa jer za vrijeme radne skupine nikada nismo posjedovali niti trgovali dionicama Agrokora niti njegovih tvrtki", izjavio je Tonći Korunić iz Interkapitala, jedan od članova skupine Borg, nakon Indexova otkrića Afere Hotmail.



Tvrdnja koju je izrekao u četvrtak u Jutarnjem listu relativizira činjenicu da je kao vlasnik poznate brokerske kuće za vrijeme pisanja Lexa imao pristup informacijama koje nisu imali drugi sudionici tržišta kapitala. Konkretne podatke o dionicama Agrokora u portfelju Interkapitalova fonda već smo tražili, odbijaju ih dati, sada bismo trebali vjerovati Koruniću mada su mejlovi koje je Index objavio pojačali sumnje.



Index je o Interkapitalovoj ulozi pisao još u rujnu 2017. problematizirajući što je brokerska kuća koja je pisala Lex Agrokor istovremeno imala dionice Agrokorovih kompanija u fondovima u svom vlasništvu.



Javno dostupni podaci pokazuju deset najvećih ulaganja fondova iako se na njih često odnosi manje od polovice portfelja. U tim smo izvještajima pronašli da su 2016. godine Ledo i Jamnica bili u top deset InterCapitalov SEE Equity portfelja. Jamnica se zadržala i u kolovozu 2016., a poslije toga je nestala, što ne znači da su je potpuno prodali. Mogli su samo neznatno smanjiti udio u portfelju, da ne bude vidljiva.



Na pitanje o pozicijama dionica Agrokorovih kompanija pozvali su se na povjerljivost



Na našu molbu da nam odgovore koliko su, na kraju svakog kvartala: 31. prosinca 2016. i 31. ožujka 2017., imali u InterCapital SEE Equity fondu dionica Agrokorovih kompanija, u Interkapitalu pozvali su se na povjerljivost podataka.



Iz mailova koje je objavio Index vidljivo je da je Ivan Crnjac članovima skupine Borg davao povlaštene informacije, financijska izvješća koja nisu bila dostupna javnosti. Ista je ekipa kasnije prešla u Agrokor i bile su im dostupne i dalje povjerljive informacije.



Korunić i njegovi ljudi iz Interkapitala izbjegavanjem odgovora na naše pitanje o količini Agrokorovih dionica kroz kvartale bude sumnju da su zahvaljujući povlaštenim informacijama prodavali dionice Agrokorovih kompanija kako bi umanjili gubitke.



Početkom 2017. dionice Leda vrijedile su 11.000 kuna, a Jamnice 140.000 kuna. Krajem iste godine Ledo je pao na 270 kuna, a Jamnica na 3800 kuna pa je jasno da su mnogi pretrpjeli značajne gubitke. Danas se Agrokorovim dionicama odlukom Hanfe ne trguje, a prema planu nagodbe dionice tih kompanija vrijede nula kuna.



U kriznoj godini i potopu na burzi Korunićev fond odlično poslovao



InterCapital SEE Equty fond, koji danas ima imovinu od 180 milijuna kuna, u teškoj 2017. godini imao je prinos 7,7 posto. Kako je radila konkurencija pogođena krizom u Agrokoru? PBZ Equity fond imao je minus u 2017. godini od 1,2 posto, ZB Aktiv pao je 10 posto, Erste Adriatic 22,8 posto.



Trgovanje na osnovu insajderskih informacija protivno je zakonu, a kako ga je prilično teško dokazati, presude su vrlo rijetke i hrvatska javnost ne pamti takvu akciju Hanfe i suda. Još u rujnu Hanfa nam je odgovarala kako nadziru kontinuirano trgovanje, no do dana današnjeg nisu našli ništa sporno.



U međuvremenu se i tamo promijenila uprava pa je Hanfu umjesto Petra Pierra Mateka preuzeo Ante Žigman, dugogodišnji poslovni partner Martine Dalić, iz vremena Partner banke i kasnije Ministarstva financija, njihove su se karijere stalno preklapale. Sada bi prijatelj članice skupine Borg, nakon objave Indexovih mailova, trebao istraživati je li član skupine Borg zloupotrijebio povlaštene informacije.