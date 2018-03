Prijavi se za natjecanje u engleskom jeziku i možda baš ti osvojiš vrijednu stipendiju za studij!

Foto: PR foto



AKO VOLIŠ engleski jezik, ovo je izvrsna prilika za tebe! Prijavi se na natjecanje iz engleskog jezika i prezentacijskih vještina te svojim znanjem osvoji vrijednu stipendiju do čak 7000 eura za studij na RIT Croatia.



How well do you speak English?





Zanima te? Ako želiš provjeriti svoje znanje engleskog, okušaj se u ovom zanimljivom kvizu

RIT Croatia već godinama organizira natjecanje iz engleskog jezika i prezentacijskih vještina. Natjecanju mogu pristupiti svi učenici četvrtih razreda srednjih škola, kao i kandidati koji su prijašnjih godina završili srednjoškolsko obrazovanje. Natjecanje se odvija u dva kruga, s tim da će se prvi krug natjecanja održati 17. ožujka. Više informacija možeš pronaći OVDJE. Deset najboljih sudionika natjecanja osvaja stipendije u iznosima do 7000 eura! Stipendije su nepovratna novčana sredstva iskoristiva za upis na stručne preddiplomske studije RIT Croatia. Iznos ostvarene stipendije važeći je za upis u akademskoj godini 2018./2019. te se dijeli na sve četiri godine studija.

Za prijavu je potrebno popuniti prijavni obrazac do 16. ožujka 2018. godine.

Pa stoga, ako želiš biti dio jednog od vrhunskih američkih sveučilišta, a studirati u Hrvatskoj, ako te zanima obrazovanje te diplome (hrvatska i američka) koje omogućuju izvrsne prilike za zapošljavanje diljem Europske unije i svijeta – e, pa onda klik na prijavu, a mi držimo fige.



GOOD LUCK!

Zanima te više? Posjeti www.croatia.rit.edu ili nas kontaktiraj na admissions@croatia.rit.edu