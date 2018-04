Prije dvadeset godina uhićen je "doktor smrt", najgori serijski ubojica u britanskoj povijesti

Screenshot: YouTube

NAJGORI serijski ubojica u povijesti Velike Britanije, nazvan "doktor smrt", uhićen je prije dvadeset godina.

Uhićenje Harolda Shipmana obilježio je nakon 20 godina ITV dokumentarni film pod naslovom Harold Shipman: Doktor Smrt. Shipman je radio kao obiteljski liječnik u Hydeu, Manchesteru, a smatra se da je između 1975. i 1998. ubio najmanje 250 pacijenata smrtonosnim injekcijama dijamorfina, poznatog kao medicinski heroin.

Shipman je proglašen krivim za 15 ubojstava 31. siječnja 2000. i osuđen je na doživotnu zatvorsku kaznu.

