Prije godinu dana Zagreb je dobio novi aerodrom. Ima li na Tuđmanu još uvijek problema?

ZRAČNA luka Franjo Tuđman prije godinu dana otvorena je za promet prvim letom Croatia Airlinesa za Dubrovnik. Prije pola godine predsjednik sindikata radnika aerodroma Zagreb (SRAZ) Dragan Filipović upozorio je na probleme s novim terminalom. Istaknuo je da letovi češće kasne, da nema dovoljno zaposlenika zbog čega se stvaraju gužve na check-in šalterima te da zbog nedostatka stajanki za zrakoplove isti moraju ići na stari terminal Pleso.



Pitali smo upravu Međunarodne zračne luke Zagreb što se promijenilo po tom pitanju, jesu li zaposlili nove djelatnike, kasne li letovi, koristi li se i dalje stara stajanka zrakoplova na Plesu.

Zaposlili nove radnike



U odgovoru za Index, savjetnica direktora MZLZ-a, Lidia Capković Martinek, odgovorila je da su tijekom 2017. godine zaposlili 119 novih radnika, a u tijeku su, kaže, i školovanja pred zapošljavanje novih 82 radnika.



Razgovarali smo opet s predsjednikom sindikata radnika aerodroma Zagreb (SRAZ) Draganom Filipovićem, koji je ranije naveo propuste, a sad nam je rekao da su se stvari u jednom dijelu promijenile na bolje, no da su neke stvari ostale iste.



"Primili su više novih ljudi i to se osjeti u radu aerodroma. Sada je situacija redovna. Nema gužvi, jer još nije počela prava sezona. Poboljšala se situacija oko broja zaposlenih u zemaljskim uslugama. U veljači je zaposleno oko 100 novih djelatnika na poslovima prihvata i otpreme putnika i prtljage do kraja ljetnog reda letenja", rekao je Filipović.



Međutim, dalje je naveo kako su tehničke stvari ostale iste.

"Nema dovoljno stajanki za avione"



"Za sezonu u kojoj očekujemo dodatni rast prometa uvođenjem novih linija i dalje imamo nedovoljan broj parkirnih pozicija i avio mostova na novoj stajanci, tako da će se koristiti i stara stajanka ispred starog terminala", rekao je Filipović.



Na upit o kašnjenju zrakoplova i upotrebi Plesa, nismo dobili odgovor iz MZLZ-a, no zato su se pohvalili nizom rekorda u prometu putnika i tereta, dolasku novih zrakoplovnih kompanija, otvaranju novih linija i destinacija, te sjajnih, kažu, rezultata u istraživanjima zadovoljstva putnika.Od otvorenja novog aerodroma Zagreb je izravnim letovima povezan s novih devet destinacija, povećan je, kažu, broj linija na već postojećim destinacijama, a poseban iskorak u novoj infrastrukturi, navode, bio je dolazak Emiratesa na izravnoj liniji za Dubai.

Prvi put imali 3 milijuna putnika u godini



"U segmentu prometa putnika Zračna luka Franjo Tuđman od otvorenja novog putničkog terminala bilježi dvoznamenkasti kumulativni rast, krajem 2017. prvi put zabilježen je tri milijunti putnik, godina je zaključena s 3,1 milijun putnika. Trend rasta prometa putnika nastavljen je i u prva tri mjeseca 2018. godine, u kojem razdoblju je zabilježeno povećanje prometa putnika od 12 posto.



Pozitivne prometne rezultate prate i pozitivni rezultati istraživanja zadovoljstva putnika uslugama zračne luke. Tako je Zračna luka Franjo Tuđman u redovitom, globalnom istraživanju zadovoljstva putnika ASQ (Airport Service Quality) koje provodi svjetsko udruženje zračnih luka ACI (Airport Council International-World) osvojila nagradu u kategoriji Zračna luka s najvećim unapređenjem u 2017. godini u Europi – Most Improved Airport in Europe", stoji u odgovoru Capković Martinek.



Upravo započetim ljetnim redom letenja, očekuju nastavak pozitivnih trendova, a dolazak u Zagreb najavile su dvije nove zrakoplovne kompanije – grčki nacionalni prijevoznik Aegean Airlines koji će Zagreb prvi put izravno povezivati s Atenom tri puta tjedno te kanadski nacionalni prijevoznik Air Canada koji otvara izravnu liniju za Toronto, četiri puta tjedno.



Croatia Airlines otvorit će dvije nove destinacije za Dublin i Mostar, dva puta tjedno, dok će Air Transat u Zagreb ove godine doći ranije i tako produžiti sezonu letova do Toronta za mjesec dana u odnosu na prošlu godinu.



Dodaju kako će ljetnom rastu prometa doprinijeti i povećanje kapaciteta naleta postojećih partnera poput španjolske Iberije koja je na svojim linijama za Madrid najavila povećanje broja letova.