Prije studija nisam uopće imao doticaj s programiranjem, a danas mi je to posao od kojeg živim!

Foto: Press



DOMAGOJ SVJETLIČIĆ upravo završava preddiplomski studij multimedijskog računarstva na Visokom učilištu Algebra i već neko vrijeme radi kao front end developer u Degordianu, tvrtki koja često omogućava praksu Algebrinim studentima ili ih kasnije i zapošljava. Osim front end tehnologija, Domagoj ima veliko iskustvo u multimediji – ponajprije u snimanju zvuka, jer se autorski izražava kroz brojne pjesme koje je dosad skladao i koje čekaju objavljivanje prvog albuma.

Trenutačno si apsolvent na studiju multimedijskog računarstva. Kako je došlo do odluke da upišeš ovaj studij i što ti je zasad, čisto osobno, bilo najzanimljivije od znanja i sadržaja s kojima si se susreo tijekom studija?

Do odluke da upišem multimedijsko računarstvo na Visokom učilištu Algebra došlo je prvenstveno iz razloga što sam uvijek imao veliki interes baviti se poslom koji zahtjeva veliki nivo kreativnosti i znanja. Inicijalni motiv da upišem navedeni studijski smjer bila je moja velika želja da nadogradim svoje znanje u što više kreativnim granama računalstva, kao što su to obrada zvuka, slike i videa. Nakon što sam tražio razne fakultete i proučavao njihove programe, zaključio sam da mi Visoko učilište Algebra najviše odgovara s obzirom na moje interese.

Najzanimljivija znanja koja sam stekao tokom studija bila su upravo ona koja sam u početku smatrao da će mi biti najmonotonija i najdosadnija, a to su upravo svi kolegiji koji su povezani sa programiranjem. Iako mi je bilo iznimno interesantno slušati i kolegije koji se tiču fotografije, zvuka, videa, dizajna i marketinga, uvijek sam najviše interesa i vremena uložio u kolegije vezane uz programiranje.

Uz studij, radiš u Degordianu, tvrtki s kojom Visoko učilište Algebra izuzetno dobro surađuje. Čime se ondje najviše baviš, na kojoj vrsti projekata radiš, u kojim tehnologijama i programskim jezicima?

U Degordianu radim kao front-end development intern, te mi je iznimno drago da je upravo Degordian prva tvrtka koja mi je dala mogućnost da mogu stjecati i nadograđivati znanje i iskustvo na dnevnoj bazi u tako kvalitetnom i profesionalnom okruženju.

U Degordianu se bavim razvojem web aplikacija i stranica primarno koristeći tehnologije HTML, CSS (SCSS) i JavaScript. Otkad sam došao u firmu, projekti su mi bili više web aplikacije interaktivnog tipa naspram klasičnih prezentacijskih web stranica, što mi se sviđa, jer trenutno imam veći interes za takve vrste projekata. Pored navedenih tehnologija koristim i PHP, ali ne u velikoj mjeri jer je PHP back-end jezik kojeg kodiraju back-end developeri, dok sam ja "frontendaš". PHP uglavnom koristim kada radim na vlastitim projektima koji zahtijevaju back-end logiku. Također radim sa raznim front-end frameworcima i pluginovima kao što su Vue.js, GSAP, jQuery, itd.

Neobično je pomalo da se danas ponajviše baviš front end developmentom, a rekao si nam već da nisi znao programirati prije nego što si upisao studij. Kako to da si se "zaljubio" u programiranje?

Iskreno, prije početka studija nisam nikada imao doticaj sa programiranjem. Do tada si nisam ni mogao zamisliti da će me takav tip posla privući, a kamoli da ću jednoga dana raditi kao programer! Kada sam dobio kolegije vezane za programiranje, istoga sam se trena zainteresirao za isto. Shvatio sam da je programiranje ujedno i nešto što me izuzetno interesira i u čemu sam dobar. Od raznih programskih zanimanja, odabrao sam upravo front-end development jer smatram da je to programsko zanimanje koje najviše zahtjeva kombinaciju kreativnosti, razmišljanja i dizajniranja. I dalje imam veliki interes prema raznim zanimanjima vezana uz multimedijsko računarstvo, ali front-end development me najviše ispunjava i u tome smjeru želim i dalje graditi vlastitu karijeru.

Koliko je ova kombinacija programiranja, razvoja web rješenja i servisa, dobra i poželjna za budućnost u kombinaciji s poznavanjem multimedijskih tehnologija? Nama se čini da si odabrao prilično perspektivnu kombinaciju znanja…

Razna znanja multimedijskih tehnologija su mi uvelike pomogla pri razvijanju web aplikacija i stranica, osobito jer sam u front-end odjelu. Znanja poput obrade videa, obrade slike, obrade zvuka, web dizajna, digitalnog marketinga, dizajna vizualnih komunikacija i mnoga druga su mi omogućila da vidim širu sliku samog razvijanja raznih web rješenja. Zahvaljujući stečenim znanjima tokom studija naučio sam gledati na svoje projekte ne samo iz programske perspektive, nego i iz dizajnerske i marketinške perspektive.

Po mojem mišljenju, ako ste front-end developer, mnoga znanja multimedijskih tehnologija mogu vas učiniti boljim developerom iako nemaju direktne veze sa samim pisanjem programskog koda, jer s obzirom na svakodnevne tehnološke inovacije u front-end developmentu nije dovoljno znati samo pisati kvalitetan i visoko funkcionalan kod, nego i kako privući korisnike kvalitetnim UI-om i interaktivnošću vašeg web rješenja.

Što najviše radiš od multimedije i kakve si projekte dosad radio "sebi za gušt"?

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Od multimedije najviše se bavim snimanjem i obradom vlastitih pjesama. Gitaru sviram otprilike 10 godina, i imam stotinjak autorskih pjesama, te mi je jedna od najvećih želja snimiti glazbeni album u profesionalnom glazbenom studiju. Pjesme koje sam do sada snimio su sve demo za koje imam namjeru javno objaviti tek kada dobijem priliku kročiti u profesionalni glazbeni studio. Također kada ulovim vremena, uz audio snimanje pjesama ponekad i snimim videe sviranja gitare koje bih objavio na društvenim mrežama, ali to je za sada još uvijek samo jedan od sporednih hobija.

Upravo zato što imam veliki interes i prema programiranju i prema multimediji, odlučio sam se za završni rad koji će sadržavati oboje, a to je snimanje glazbenog albuma i razvoj web aplikacije koja će opisivati proces snimanja glazbenog albuma i promovirati ga. Često razvijam aplikacije “sebi za gušt“, iz razloga kako bih širio svoje znanje i postao boljim developerom. Neke od tih aplikacija su aplikacija koja mjeri razinu kvalitete glazbenog sluha, aplikacija koja prati napredak u teretani, vremenska prognoza gdje sam podatke dohvaćao sa jednog besplatnog API REST servisa, itd. Nekada su to aplikacije koje radim kako bih sebi olakšao život, a nekada samo iz razloga da se usavršavam i isprobavam nove tehnologije.

Što je bio najzanimljiviji projekt ili najzanimljivije iskustvo s kojim si se susreo tijekom studija?

Najzanimljiviji projekti tijekom studija su svi bili većinski programskog tipa. Na kolegijima Standardi u primjeni internetske tehnologije, Klijentsko skriptiranje i Objektno orijentirano programiranje u PHP-u smo dobivali razne interesantne zadatke i zadaće koje su me dodatno potaknule na daljnje učenje i usavršavanje u web developmentu. Također su mi projekti iz kolegija Uvod u digitalnu fotografiju i Profesionalna video i audio oprema bili veoma interesantni, gdje smo imali prilike raditi mnogo praktičnih vježbi i vidjeti kako taj cjelokupan proces funkcionira u profesionalnim okruženjima.

Je li teško uskladiti studij i rad – i što bi preporučio mnogima koji se odlučuju raditi već tijekom studija?

Iskreno, nije lako uskladiti studij i rad, osobito ako imaš obavezna predavanja i neke vannastavne aktivnosti. Najviše zbog manjka vremena koje se treba odvojiti kako bi bio uspješan i na fakultetu i na poslu, ali kada imaš veliki interes i ljubav prema onome što radiš, puno lakše podnosiš taj užurbani ritam i manjak slobodnog vremena.

Studentima koji se odlučuju na rad tijekom studija preporučam da to i učine, ukoliko znaju čime bi se htjeli baviti i što ih najviše interesira. Radeći posao koji te zanima i u kojem se vidiš dugoročno, svakodnevno stječeš nova znanja, vještine i iskustvo, što iznimno puno znači nakon završetka studija. Istaknuo bih da je ključno znati u kojem poslu želiš graditi karijeru, kako bi te rad za vrijeme studija kvalitetno pripremio za daljnju željenu karijeru.

Koliko ti iskustva i znanja stečena tijekom studija na Visokom učilištu Algebra danas pomažu u poslu? Postoji li nešto što si naučio na Algebri – ne mislimo pritom nužno samo na znanja vezana uz tehnologiju, već i ona druga – a što danas smatraš izuzetno korisnim?

Mnoga znanja stečena na studiju su mi pomogla i pripremila me za posao kojeg danas radim. Pošto trenutno radim front-end web development, a uskoro završavam studij multimedijskog računarstva, mnogo slobodnog vremena tokom studija sam uložio u učenje web developmenta jer Multimedijsko računarstvo ne sadržava toliko veliku količinu programskih kolegija koji bi me pripremili do te razine da radim posao gdje je programiranje daleko najveći udio posla. Unatoč tome, mnogi razni kolegiji su me naučili i pripremili za rad u firmama kao što je Degordian.

Zahvaljujući kvalitetnom načinu na kojeg me Algebra pripremila, brzo sam se uklopio i “pohvatao“ stvari na svom prvom radnom mjestu. Ono što sam stekao na Algebri, a smatram izuzetno korisnim, je što sam dobio iznimno kvalitetno bazno znanje koje mi je omogućilo da sa lakoćom i u bržem vremenskom razdoblju proširim svoje znanje u smjeru koji mene interesira. Kako je multimedija zapravo vrlo opširan pojam, nakon završetka studija lako možete početi širiti svoje znanje u vama željenom pravcu, bilo to programiranje, 3D modeliranje i teksturiranje, digitalni marketing, fotografija, video, itd.

Gdje se vidiš u budućnosti u profesionalnom smislu?

U budućnosti se vidim kao uspješni front-end developer sa što većim opsegom znanja i vještina koji teži savladati tehnologije i programske jezike koji nisu vezani samo uz front-end development, nego i ostale razne računalske tehnologije.