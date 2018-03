Primitivna manjina najavljivala spektakl, a prosvjed ispao debakl

Foto: Index



DANAŠNJI prosvjed protiv ratifikacije Istanbulske konvencije (IK) u Zagrebu razotkrio je do kraja tajnu koju njegovi organizatori najviše od svega žele držati skrivenom od hrvatske javnosti - protivnici IK su jedna ekstremistički nabrušena i primitivna manjina u hrvatskom društvu.



>> VIDEO Završen prosvjed u centru Zagreba: "Cilj Istanbulske je da katolici postanu manjina u Hrvatskoj"

Ono čemu smo danas svjedočili na potezu od Trga žrtava fašizma do Trga bana Jelačića nije zastrašujuće niti doista opasno, to je bilo tragikomično i redikulozno. Imali smo priliku vidjeti ljude ispranih mozgova koji su autobusima, u stilu jogurt revolucija Slobodana Miloševića, dopremljeni u centar glavnog grada sa svih strana Hrvatske, ali i iz Bosne i Hercegovine. Unatoč crkvenom lobiranju i logistici, unatoč višetjednoj propagandnoj kampanji u desničarskim medijima, na kraju ih se po uvijek konzervativnim procjenama policije skupilo oko pet tisuća. Realnije je da ih je bilo do deset tisuća, no organizatori su ustvrdili kako ih je između pedeset i sedamdeset tisuća, što samo dodatno razotkriva njihove deluzije o tome da govore u ime većine naroda, a zapravo su šačica fanatika i nazadnjaka koji sanjaju o Hrvatskoj kao katoličkoj džamahiriji.



Prosvjednici nisu bili u stanju objasniti zašto su protiv Istanbulske konvencije

Kada su novinari pitali prosvjednike da objasne protiv čega točno prosvjeduju, većina nije bila u stanju spojiti ni tri suvisle rečenice nego su mucali fraze koje su čuli od seoskih popova i perjanica katolibanskih udruga. Neki od njih su čak rekli da se nakon ratifikacije Istanbulske konvencije neće ništa značajno promijeniti, čime su do kraja razgolitili besmisao prosvjeda na kojem sudjeluju. Drugi su se pak predstavljali kao razočarani birači HDZ-a, koji su nakon 28 godina došli do ruba spoznaje kako je definicija gluposti ponavljati isto, a nadati se svaki put nekom drugačijem, boljem ishodu. Takvima bi definitivno pomogla kurikularna reforma - kojoj se također protive - i povratak u osnovnu školu, u kojoj bi konačno mogli naučiti osnove kritičkog razmišljanja, logike, zapravo prirode i društva.



Kontradiktorne izjave perjanica klerikalnih udruga Ništa artikuliraniji nisu bili ni oni koje se smatra liderima prosvjeda. Održani govori bili su na nivou školskih zadaćnica, govornice su stalno ponavljale da znaju čitati, (?!) a posljednja među njima, zaboravljena HDZ-ovka nulte generacije Gordana Turić, održala je paranoidnu filipiku u koju je uspjela udrobiti 1945., Vukovar, Srebrenicu, Europsku uniju, poginule branitelje i sva ostala opća mjesta hrvatske ekstremne desnice koja se obmanjuje da su čuvari RH, dok su svi ostali potencijalni izdajnici. Dapače, baš to se sa skupa poručilo ljudima diljem Hrvatske - ako ste za Konvenciju koja štiti žene od nasilja, onda ste izdajnici. Ili "izrodi”, riječima jednog urlajućeg “hrvatskog muža” s današnjeg prosvjeda.

U konkurenciji stupidnih izjava ipak je možda pobijedila šefica klerikalne udruge GROZD Kristina Pavlović, koju je doslovno pred TV kamere dovukao njen brat Ladislav Ilčić, predsjednik marginalnog Hrasta, jer se njemu nije dalo odgovarati na novinarska pitanja. Pavlović je rekla da ratifikacija IK “ništa u Hrvatskoj neće preko noći promijeniti”, da bi trideset sekundi kasnije ustvrdila kako je IK u drugim zemljama “uvela vrlo brzo promjene”. Pa je l' IK onda prijetnja ili nije? Znači li njena ratifikacija smak svijeta već sutra ili možda nikad?



Povrh toga, Željka Markić ustvrdila je da IK “na mala vrata uvodi rodnu ideologiju”, Vice Batarelo pak kaže da IK “na velika vrata uvodi rodnu ideologiju”. Ekipa se očito ovaj put nije uskladila u svojem standardnom širenju laži pa je svatko pričao svoje gluposti, umjesto da kao inače postignu zajedništvo idiotizma.



Ne samo da su glupi i smiješni, nego su pokazali i da su spremni za nasilje nad ženama

Naravno, protivnicima IK nije bilo dovoljno da se dokažu glupima i smiješnima, morali su dokazati i da su spremni na nasilje. Tako je par muškaraca iz prosvjedne kolone nasrnuo na aktivistice na ženska prava koje su sa strane htjele mirno držati jedan transparent. Da, muški protivnici ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji uspjeli su javno verbalno i fizički nasrnuti na žene s kojima se politički ne slažu! Takva antireklama se ne može platiti, to je moguće samo kao autentični izraz agresivnog prijezira prema ženama i ravnopravnosti žena, što je uostalom i esencija današnjeg prosvjeda. Policija je morala intervenirati kako bi zaustavila da nasrtaj tih primitivaca na žene ne eskalira.