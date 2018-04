Privremeno prekinuta proizvodnja Tesle 3

Foto: Tesla

TESLIN Model 3 privremeno se povlači iz proizvodnje kako bi se riješili određeni problemi, koji se ponajviše odnose na pogon u kalifornijskom Fremontu.

Problemi su prouzročili brojna odgađanja isporuke automobila stotinama tisuća kupaca. Proizvodnja će biti prekinuta četiri do pet dana, ali sve je to planirano, slično prekidu proizvodnje u veljači. Ovaj prekid neće imati utjecaj na daljnje planove tvrtke.

"Ovo je sasvim normalno"

"Naš plan Modela 3 uključuje razdoblje prekida proizvodnje u Fremontu i pogonu Gigafactory 1. Ovo razdoblje koristi se za poboljšanje automatizacije i sistematsko rješavanje problema kako bi se povećala proizvodnja. Ovo nije neuobičajeno i sasvim je normalno", izjavio je za The Verge glasnogovornik Tesle.

Tesla je u prvom kvartalu ove godine proizvodila 2000 primjeraka Modela 3 tjedno, što je manje od 2500 tjedno od cilja do kraja tog kvartala. No u tvrtki i dalje vjeruju da će do kraja prve polovice godine tjedno proizvoditi 5000 automobila.

Model S i Model X neće biti zahvaćeni spomenutim prekidom proizvodnje.