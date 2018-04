Probali smo nazvati fratra osumnjičenog za pedofiliju: "Ajde bolan, okani se ćorava posla"

Foto: Google Street View

JEDAN splitski fratar suspendiran je zbog sumnje u seksualno zlostavljanje maloljetnika, doznaje Index.



"Nadbiskupski Ordinarijat u Splitu primio je obavijest o mogućem kažnjivom djelu jednoga klerika na području Splitsko-makarske nadbiskupije te je na temelju toga, u skladu s propisima kanonskoga prava, dijecezanski biskup izrekao kleriku mjeru obustave (suspensio). Mjesni Ordinarij ima ovlast tu mjeru slobodno primijeniti prije, u vrijeme trajanja i nakon bilo kojeg kanonskog postupka", navodi u priopćenju objavljenom na stranicama Splitsko-makarske nadbiskupije.



Neslužbeno smo doznali kako je fratar iz splitskog samostana Sv. Frane, čiji podaci su poznati redakciji, suspendiran zbog sumnje da je dulji niz godina seksualno zlostavljao veći broj maloljetnika.



Nazvali smo samostan i pokušali stupiti u kontakt s fratrom. Međutim, u Sv. Frani nisu htjeli razgovarati s nama.





"Nema ga. Pustite, Index. Ajde, odite. Bezveze, bezveze, bezveze. Shvatite i vi da postoje stvari bezveze", rekao nam je muškarac koji se javio na telefon. Nismo uspjeli doznati njegovo ime jer nam je poklopio slušalicu.Ponovno smo ga nazvali."Ajde bolan, okani se ćorava posla", glasio je odgovor za kojim je opet uslijedilo poklapanje slušalice.Treba napomenuti da je gvardijan tog samostana fra Žarko Relota za Index odbio komentirati slučaj ustvrdivši da za to "nema ovlasti" te nas je uputio na Splitsko-makarsku nadbiskupiju. Zanimljivo je da je fra Žarko Relota koji ujedno obavlja i dužnost policijskog kapelana, slučaj prijavio crkvenim vlastima, ali ne i svojim kolegama u policiji.Index je Nadbiskupiju pitao i zbog čega slučaj nije prijavljen policiji, ali nikakav odgovor osim navedenog priopćenja nismo dobili.Iz Nadbiskupije nam nisu odgovorili ni na pitanje koliko je bilo oštećenika, baš kao ni na pitanje zbog čega franjevački provincijal nije suspendirao osumnjičenog fratra, nego je sve prebacio nadbiskupu.Nevjerojatan je podatak da ovaj slučaj još uvijek nije prijavljen policiji. Nadbiskupija će, jasno je to iz njihova priopćenja, to napraviti tek u slučaju da se njihovom internom "istragom" potvrdi da je prijava vjerodostojna, a sve zbog "čuvanja dobrog glasa sviju".