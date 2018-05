PROBLEMI U VRGORCU Jagoda je neobrana, nema koga da je bere

Foto: Pixsell/Ivo Cagalj

ZAPOČELA je berba jagoda u vrgoračkom kraju, no za tamošnje uzgajivače problem je pronaći dovoljan broj berača jagoda.



Sezona jagoda ove godine kasni desetak dana i umjesto uobičajenih prvih branja sredinom travnja, prva branja krenula su početkom svibnja. Uzgajivači se žale da je zbog protekle zime kasnila vegetacija, no posrijedi je i problem s radnom snagom.



Nema berača

Neslužbeno se doznaje da već desetak dana proizvođači intenzivno traže potrebne berače jagoda za ovu sezonu, no za sada ih nema potreban broj. Vrgorac je grad iz kojeg se protekle godine u Irsku i Njemačku iselio velik broj mladih ljudi koji su inače odrađivali berbu, a kako se neslužbeno doznaje, uzgajivači nisu spremni podignuti satnicu beračima s 20 na 25 kuna ili više.



Prve jagode prodaju se prekupcima po 20 kuna za kilogram, a u maloprodaji postižu cijenu i do 35 kuna za kilogram.



Pregovori oko cijene satnice beračima još uvijek traju, a u međuvremenu je radna snaga otišla u Makarsko primorje čistiti apartmane i brodice za puno bolju cijenu po satu.