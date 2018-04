Prodana polovica dvorca čiji je suvlasnik bila propala tvrtka Ninoslava Pavića

Foto: FaH

TRGOVAČKI sud u Zagrebu donio je rješenje kojim se polovica stubičkog dvorca i parka Golubovec u suvlasništvu Vilinskih poljana d.o.o u stečaju, tvrtke čiji je osnivač i suvlasnik Ninoslav Pavić, dosuđuje Krapinsko-zagorskoj županiji i Gradu Donja Stubica koji su imali pravo prvokupa na javnoj dražbi za nekretnine te tvrtke u stečaju.



Sudska odluka uslijedila je nakon posljednje javne dražbe održane 20. ožujka na kojoj su se dvorac i okolno zemljište na nešto više od 6400 kvadrata prodavali po početnoj cijeni od 600.000 kuna. No, iako je jedna zagrebačka tvrtka na toj javnoj dražbi za te nekretnine ponudila najviši iznos od 790.000 kuna, na ročištu su iz Krapinsko-zagorske županije naveli kako će koristiti svoje pravo prvokupa.



Stečaj otvoren 2014. godine



Stoga su sudskim rješenjem te nekretnine dosuđene jedinicama lokalne samouprave koje su dužne u roku od petnaest dana od pravomoćnosti tog rješenja uplatiti navedeni iznos na račun suda, a ne učine li to – prodaja će se oglasiti nevažećom.



Na navedenim nekretninama u Donjoj Stubici bilo je upisano pravo u korist razlučnih vjerovnika Karlovačke banke, bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje, bivše Varaždinske banke (Vaba), ali i Ministarstva financija, no prodajom nekretnine sud je odredio i brisanje zabilježbi, prava i tereta na dvorac Golubovec koji je zaštićeni spomenik kulture i zbog čega je i pravo prvokupa imala država ili jedinice lokalne samouprave.



Prodaja nekretnina tvrtka Vilinske poljane d.o.o uslijedila je nakon otvaranja stečaja te tvrtke u srpnju 2014. i odluke stečajnog upravitelja o prodaji nekretnina iz listopada 2015.Tvrtka Vilinske poljane d.o.o osnovana je 2005., s temeljnim kapitalom od 3,8 milijuna kuna, a kao osnivači su navedeni Damir Vlajčević i Ninoslav Pavić, bivši vlasnik medijske kompanije Europapress Holding (EPH), sada Hanza media. Vilinske poljane poznate su i kao tvrtka koja je od poznate tekstilne tvrtke Kamensko nakon stečaja potraživala više od 7,7 milijuna kuna, što je bilo pobijeno tek završetkom stečaja Kamenskog.Upravo zbog spornih tražbina tvrtke kojoj su na čelu bili Pavić i Vlajčević, ujedno i jedan od čelnika uprave Kamensko d.d., bili su održani prosvjedi radnika, a tražbine su bile i predmet policijske istrage tijekom 2011. i 2012 tijekom koje su bili privedeni i ispitani bivši direktor Kamenskog Antun Crlenjak i Vlajčević.Osim u slučaju Kamensko, Vilinske poljane bile su poznate i po aferi ''Kobilje mlijeko'' u kojoj ih se prozivali zbog nenamjenskog trošenja više od 14 milijuna kuna plasiranih preko tadašnjeg državnog Fonda za razvoj i zapošljavanje za kupnju zgrade, rasplodnih kobila i konja te opreme za mužnju u sklopu tog projekta planiranog, ali i nikada ostvarenog u neposrednoj blizini dvorca Golubovec.