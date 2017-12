PROGNOZA DO KRAJA GODINE Stiže južina i jako zatopljenje, nakon Božića drastična promjena

Foto: Miranda Cikotic/Pixsell



BADNJAK će obilježiti većinom vedro vrijeme, ali na kopnu i mjestimice magla u noćnim i jutarnjim satima. Nakon mjestimičnim jutarnjih minusa danju će biti iznadprosječno toplo, osim možda u krajevima s dugotrajnijom maglom.



U većini kopnenih predjela najviša temperatura bit će između 6 i 11 °C, na moru 12 i 16 °C. I početkom sljedećega tjedna iznadprosječno toplo, ali uz južinu, te sve češću kišu, javlja HRT.



Badnjak u znaku sunca



Na Badnjak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu, nakon oblačnije noći i jutra tijekom kojih još može pasti i malo kiše, prevladavati sunčano i stabilno. Vjetar će uglavnom biti slab sjeverozapadni. Najniža temperatura većinom od 0 do 3 °C, a najviša dnevna oko 11 °C.



Uz više vedrine u središnjoj Hrvatskoj jutro će biti hladnije nego na istoku, uglavnom od -3 do -1 °C. No ujutro i prijepodne mjestimice će biti i magle, o kojoj će ovisiti najviša dnevna temperatura, a u krajevima s obiljem sunca bit će i do 11 °C.



U gorju i na sjevernom Jadranu sunčano, a ujutro po kotlinama mjestimice magla, osobito u Lici, gdje se može i duže zadržati. Vjetar slab, na sjevernom Jadranu do umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od -5 do 0 5 °C, uz obalu od 2 do 7 °C, a najviša dnevna od 9 do 14 °C, u Lici niža u slučaju dugotrajnije magle.



I u Dalmaciji sunčano, većinom čak vedro, u unutrašnjosti ujutro mjestimice tek nakon magle. Vjetar slab i umjeren sjeverozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10 °C, u unutrašnjosti niža, a najviša između 13 i 16 °C.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Podjednaka temperatura bit će i na jugu Hrvatske, uz sunčano vrijeme te slab do umjeren sjeverozapadnjak, na otvorenom moru moguće i jači, uz još i valovito more.Na Božić na kopnu još stabilno, uz mjestimice moguću dugotrajniju maglu o kojoj će ovisiti i temperatura. Zatim uz jugozapadnjak i južni vjetar još malo toplije. U utorak porast naoblake i kiša ponegdje u gorju, a u srijedu i još ponegdje, a u hladniji četvrtak vjerojatno posvuda. Obilnija će biti uglavnom u gorju, gdje je u četvrtak moguća i susježica, u višim dijelovima i snijeg.U Dalmaciji na Božić još većinom sunčano, a na sjevernom Jadranu oblačnije. Od utorka posvuda više oblaka, povremeno s kišom, obilnijom vjerojatno u srijedu na sjevernom Jadranu, a u četvrtak i u Dalmaciji. U ponedjeljak vjetar slab, zatim umjereno i jako jugo, a od četvrtka najvjerojatnije sjeverozapadnjak i bura. Temperatura zraka bit će iznadprosječno visoka za doba godine.

Vakula: Nema zahlađenja do kraja godine



I Zoran Vakula najavljuje razdoblje iznadprosječno toplog vremena u danima koji slijede.



"Zima nam je došla, a hladnoća nas napušta. Slijede nam relativno stabilni dani, na kopnu uz rijetko gdje slabe oborine koje se još tijekom petka mogu smrzavati na podlozi, osobito u Podunavlju. Uz barem djelomice sunčano vrijeme, štoviše, na Jadranu i pretežno vedro, bit će ponovno i iznadprosječno toplo, na Jadranu uz sve slabiju buru i tramontanu, a tijekom produljenog blagdanskog vikenda uz južinu, te sve češću kišu, koje na sjevernom Jadranu može biti već do kraja ponedjeljk", kaže.



Nakon pretežno sunčanog vremena, od utorka ponovno posvuda oblačnije, kišovitije, vjetrovitije, uz jačanje juga.



"Temperatura zraka bit će oko prosječne za ovo doba godine, mjestimice ponovno i viša, za razliku od one početkom mjeseca, te posebice u prvom dijelu ovoga tjedna, kada je ponegdje, primjerice u Splitu, bilo hladno kao malo kada u tjednu prije Božića. E, pa do kraja godine više neće", zaključuje Vakula za HRT.