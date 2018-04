Proljetna putovanja: Idealno vrijeme za Budimpeštu

Foto: PR foto

OSTAVLJAMO hladne dane iza nas, a pred nama je možda i najljepše doba godine. Proljeće nam stiže, temperature su ugodne, vrijeme je za planiranje putovanja.



U blizini Hrvatske je metropola koju zaista vrijedi posjetiti, Budimpešta. Osim što do tog mađarskog glavnog grada možemo stići relativno brzo, tamo svakako možemo štošta vidjeti i posjetiti.



Planirate li proljetno putovanje ili travanjski gradski odmor (city break), kakav je danas iznimno popularan diljem svijeta, u ovom slučaju morat ćete donijeti tešku odluku o idealnom terminu. Naime, Budimpešta obiluje festivalima, a nekoliko najzanimljivijih su: umjetničko-glazbeni "Budimpeštanski proljetni festival", zatim "Budimpeštanski umjetnički tjedan", festival koji vrlo povoljno pruža mogućnost obilaska stotinjak izložbi i kulturnih događaja uz stručne vodiče i upoznavanje s umjetnicima; volite li autentičnu ponudu pića i hrane, Budimpešta je svakako metropola s iznimno raznolikom ponudom, a "Budimpeštanski VinCe vinski sajam" je prilika da enološki upoznate znameniti mađarski Tokaji i kušate brojna srednjoeuropska vina.

Parkovi u ovoj metropoli također su nezaobilazne točke posjete, a svakako je nezaobilazna i plovidba lijepim plavim Dunavom u modernim turističkim kruzerima.

Za one koji bi u Budimpešti doista odmarali nije na odmet spomenuti kako se za malo novca može relaksirati ali i razgledati gradski spa centar izgrađen u stilu art nouveau.





Grad s 200 km biciklističkih staza



Mađarska metropola impresivan je i veliki grad, obići ga pješice nije jednostavno, a i zahtijevalo bi puno više vremena od kratke posjete. No to nikako nije problem ako ste spremni za dvokotačnu avanturu. Počevši s 1. ožujkom svake godine u Budimpešti je na 124 lokacije dostupno 1486 bicikala za najam. Radi se o sustavu "MOL BuBi" putem kojeg u kunskoj protuvrijednosti od 12 kuna koristite bicikl 24 sata, a na raspolaganju vam je nevjerojatnih 200 km biciklističkih staza pri čemu se posebno ističu one uz Dunav. U travnju se u Budimpešti odvija i "I bike Budapest", kada se gradske prometnice na jedan dan predaju biciklistima, a na kojem se prošle godine vozilo impresivnih 10.000 biciklista.



Ako vas slučajno tijekom boravka u ovoj srednjoeuropskoj ljepotici zatekne proljetna kiša, najam bicikla možete zamijeniti car sharing uslugom i jednostavnim najmom automobila preko usluge "MOL Limo". Za manje od dvije kune po minuti korisnici nakon jednostavne registracije imaju na raspolaganju 300 Volkswagenovih up vozila. Kako je čak trećina automobila MOL Limo flote električna to je idealna prilika i za isprobati performanse tih vozila budućnosti.Tijekom travnja i to u isto vrijeme održavaju se u Budimpešti i dva filmska festivala i "Međunarodni festival knjige" pa se s automobilom lakše mogu obići lokacije ovih događaja, a i primjerice vratiti se s poznatog "Vivicitta proljetnog polumaratona".Bez obzira kojim povodom i kako ćete obilaziti dunavsku srednjoeuropsku ljepoticu svakako nezaobilazne lokacije bit će zgrada Mađarskog parlamenta, Budimski dvorac, crkva svetog Mateja, prekrasni lančani most, bazilika svetog Stjepana. U Budimpešti možete vidjeti i drugu po veličini sinagogu na svijetu, a svakako je zanimljiv i Memento park u kojem su izloženi spomenici postavljani za vrijeme komunizma.Posjetite li Budimpeštu uz lijepa sjećanja ćete sigurno sa sobom ponijeti i brojne fotografije. Prijedlog je da boravak u ovoj metropoli ovjekovječite pozirajući uz stare povijesne grbove prisutne diljem grada na kojima ćete raspoznati i one hrvatske koji podsjećaju na zajedničku nam povijest i povezanost.