PROMETNI KAOS U ZAGREBU Tramvaji ne voze po glavnim ulicama

Foto: Čitatelj Indexa



ZBOG kvara na tramvajskim linijama 3 i 6 obustavljen je tramvajski promet na glavnim prometnicama u Zagrebu.



U tijeku je otklanjanje kvarova na navedenim tramvajskim linijama, a tramvajski promet obustavljen je od Savske do Držićeve ulice i od novozagrebačkog kvarta Zapruđa do Ulice grada Vukovara.



Normalizacija tramvajskog prometa na linijama 3 i 6 očekuje se do 10:30.



Autobusni promet redovit je na svim linijama. Promet je pojačan na većini cesta, osobito na dionicama koje vode prema središtu grada.