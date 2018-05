Pronađena crna kutija iz aviona koji se srušio na Kubi

Screenshot: YouTube (CBCNews)

NA KUBI se jučer dogodila najveća zrakoplovna nesreća u toj zemlji u posljednjih 30 godina. U avionu koji se srušio kod Havane poginulo je više od 100 osoba, među kojima je bilo i nekoliko stranaca.

Danas je pronađena jedna do dviju crnih kutija, koliko ih je bilo u avionu. Pronađena crna kutija u dobrom je stanju, piše BBC.

One of black boxes from Boeing 737 that crashed in Havana on Friday found "in good condition", Cuban officials say. https://t.co/OHYW3Dsy6l

Ministar prometa Adel Yzquierdo kazao je kako se nada da će uskoro biti pronađena i druga crna kutija. Danas je na Kubi počela dvodnevna žalost za poginulim putnicima u srušenom avionu.

Srušio se odmah nakon uzlijetanja s aerodroma

Nesreća se dogodila jučer ubrzo nakon polijetanja zrakoplova Boeing 737 koji se sa 105 putnika, uključujući i petero djece te devetero članova posade, srušio u krumpirište blizu naseljenog područja.

Over 100 people died after a Boeing 737 aircraft crashed near Cuba's main airport in Havana. Rescuers pulled 3 women alive from the wreckage, who are in critical condition now. 110 people were on board the 40 year old plane. pic.twitter.com/jPeUMuDQ2T