Prošla je godina dana od najveće laži u hrvatskoj politici

JUČER se obilježila godina dana od najveće laži nekog političara u posljednje vrijeme.



Baš na jučerašnji dan 2017. Ivan Vrdoljak je na svom Facebook profilu jasno i glasno kazao da nikakvog dogovora između HNS-a i HDZ-a nema. Štoviše, Mostova Nikolu Grmoju nazvao je lažovom.



"Petrovljev trbuhozborac Grmoja ne prestaje lagati pa tako ponovno širi fake news o dogovoru HNS-a i HDZ-a, ali ne mogu reći da me to nešto posebno iznenađuje.



Lagala je ta družina i nakon potpisa javnog bilježnika, lagali su i nakon 7 jamstava, lagali su i kad su zaustavili reformu kurikuluma - pametnom dosta!



Ja se svojih stavova, za razliku od ekipe koja je izrasla iz pokreta Željke Markić, Hrasta i Grozda, čvrsto i dosljedno držim - nema preslagivanja s HDZ-om!



Au revoir Božo!" napisao je tada Vrdoljak.

Rekli da neće s HDZ-om pa otišli s HDZ-om



Svega koji tjedan kasnije bilo je jasno da je Vrdoljak besramno lagao.



Početkom lipnja HNS i HDZ započeli su pregovore o koaliciji. U dramatičnim lipanjskim danima vijesti su se mijenjale iz sata u sat, no postajalo je sve jasnije da će se HDZ i HNS dogovoriti.



To se i dogodilo, a sedmog dana lipnja HNS je objavio da ide u koaliciju s HDZ-om. Bio je to vjerojatno najveći preokret na hrvatskoj političkoj sceni 21. stoljeća.

Ono što je uslijedilo danima nakon do tada nezamislive koalicije pokazalo je tragikomično lice domaće politike. Simpatizeri obje stranke međusobno su se svađali, a čelnici stranaka na svakakve su načine pokušavali opravdati kako je moguće da su odjednom na istoj strani s ljudima o kojima su do jučer govorili sve najgore. Tako se HNS, a to je samo jedan od bizarnih primjera, od zakletog neprijatelja Zdravka Marića kojeg su probali i rušiti, u svega par tjedana pretvorio u najvećeg ministrovog zagovornika.



Iako su mu mnogi prognozirali neuspjeh, brak HDZ-a i HNS-a danas izgleda prilično stabilno. Svakako stabilnije od dva braka HDZ-a i Mosta koji su se oba raspali za puno manje od godine dana.

Gdje su danas i što rade



A gdje su danas glavni akteri preslagivanja i kako stoje možda najbolje svjedoče ankete. Iako su mnogi simpatizeri HDZ-a vodstvo stranke proklinjali zbog koalicije s HNS-om Vesne Pusić i Ivana Vrdoljaka, koje su desničari u HDZ-u godinama otvoreno mrzili, stranka je danas prilično stabilna. Kao uvijek kad se dobar dio HDZ-ovih članova pobuni, što će se pokazati i u slučaju Istanbulske, nije se dogodilo ništa. Štoviše, od tada do danas prema anketama Plenkovićev HDZ stoji prilično dobro. Plesao je oko 30 posto, a posljednjih mjeseci nešto je pao pa je krajem travnja u anketi koju je objavio Dnevnik Nove TV imao 27,6 posto potpore. I dalje jako puno.



HNS, slabiji partner u ovoj vezi, u istoj je anketi bio na jedan posto podrške. To je, kako je zabilježeno, najlošiji rejting ove stranke u povijesti. A zna se da rejting HNS-a nikada nije bio dobar. No to HNS-ovce kako se čini puno i ne zabrinjava. Sudjeluju u vlasti, a oni ionako uvijek računaju samo i isključivo na nekoliko mandata u sjevernim izbornim jedinicama pa uvijek mogu kazati kako ankete koje cijelu zemlju uzimaju kao jednu izbornu jedinicu za njih nisu relevantne. A na kraju krajeva izbori ionako nisu još ni blizu.



U međuvremenu je HNS, da spere ljagu zbog mnogima do tada nezamislive koalicije, inzistirao na Ministarstvu obrazovanja i sve svoje adute stavili su na Blaženku Divjak. Iz političke sjene, u koju je namjerno otišao dok se bura u javnosti ne stiša, nedavno se vratio i Ivan Vrdoljak koji je ponovno izabran za predsjednika HNS-a.



Otpadnici iz HNS-a s Ankom Mrak Taritaš i Goranom Beusom Richemberghom na čelu osnovali su stranku GLAS, a ankete im nisu naklonjene. Prema gore spomenutoj anketi oni imaju potporu od 0,7 posto.



A Most? Most je ostao u oporbi i uživa 7,1 posto podrške. Nikola Grmoja je iz svog malog privatnog rata s Ivanom Vrdoljakom izašao kao pobjednik, ali to mu u oporbi ne znači puno.