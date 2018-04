Prošlo je 19 godina od jednog od najvećih pokolja u SAD-u. Preživjeli i danas žive u strahu

Foto: Getty (na fotografiji su snimljene ubojice)

PRIJE točno devetnaest godina dva su mlada psihopata krenula u ubilački pohod te iza sebe ostavili 12 mrtvih i 23 ranjene osobe. Amerika danas obilježava devetnaest godina od masakra u Columbineu, koji je potresao cijeli svijet.

Tim povodom, danas su na američkim ulicama tisuće učenika i studenata koji imaju samo jedan zahtjev - uvođenje strožih zakona za oružje.

Današnji prosvjed je počeo minutom šutnje za žrtve srednje škole Columbine. Učenici su prekinuli nastavu diljem SAD-a: u New Yorku, Detroitu, zatim Washingtonu gdje su pred Bijelom kućom prosvjedno sjedili dok su javno čitana imena žrtava nasilja.

Koristili zapanjujuć arsenal oružja

Ono što svima prvo dolazi u sjećanje kad se spomenu ubojstva u srednjim školama u SAD-u je masakr u srednjoj školi Columbine u saveznoj državi Colorado. Srednjoškolci, 18-godišnji Eric Harris i 17-godišnji Dylan Klebold u svom su pohodu 20. travnja 1999. ubili 12 ljudi i ranili 23, uzevši vlastiti život nakon pohoda.

Pri tome su koristili zapanjujuć arsenal oružja, od tempiranih bombi koje nisu upalile kako bi trebale, preko sačmarica do pištolja. Od tada su se slični pokolji u školama događali diljem SAD-a.

19 years ago today, 13 people were shot & killed in the #Columbine mass shooting; most of them were students. Let us remember their names and faces & #NeverForget them or their families pic.twitter.com/GnGSDJgQpq — Khary Penebaker (@kharyp) 20. travnja 2018.

"Nas koje smo bili u knjižnici su upucali odmah na početku. Čuli smo kako se približavaju pucnjevi i odjekuju eksplozije dimnih bombi. Bilo je to nadrealno iskustvo. Uskoro sam se onesvijestio i za vrijeme sveg tog kaosa bio sam bez svijesti. To je blagoslov; ničeg se ne sjećam", kazao je prije 19 godina Patrick Ireland, u SAD-u poznat kao "dječak s prozora". Upravo su njega televizijske kamere snimile kako visi s prozora knjižnice na drugom katu, obliven krvlju od glave do pete.

Iako se u američkim školama nakon Columbinea počelo dodatno ulagati u osiguranje te su potrošeni milijuni na detektore metala i sigurnosne kamere, u protekla dva desetljeća na području SAD-a pucnjave u školama broje se u stotinama.

Pokrenuti su i programi kako bi se opasnost od pucnjava u školama smanjila, no stručnjaci su vrlo brzo procijenili kako oni služe samo političkoj promidžbi i da su, zapravo, besmisleni.

O masakru u Columbineu napisane su brojne studije, a gotovo svi koji su se ozbiljnije bavili ovom temu slažu se u jednom - provođenje zakona i reda u školama ne funkcionira dobro i ne postoje metode koje bi to promijenile.

It’s been 19 years since the Columbine High School shooting where Eric Harris and Dylan Klebold killed 12 students and one teacher before killing themselves. Rest in Peace to the 13 victims. May we never forget what happened. Never again. ❤️#NationalSchoolWalkout #Columbine pic.twitter.com/F7AdZe7kbI — dalila • 145 days!!! (@KISSINGDNCE) 20. travnja 2018.

U knjigama koje su nastajale u godinama nakon masakra, postavljene su razne teorije o tome tko su ubojice i što ih je navelo na masakr? Eric Harris i Dylan Klebord imena su koja pamte tadašnji učenici i studenti.

Eric Harris u američkim je knjigama i studijama opisan kao sadist, manipulator i psihopat, doj je Dylan Klebold depresivni usamljenih prepun potisnutog bijesa. Mediji nakon masakra dva mladića opisivali kao "gotičare" odnosno članove takozvane "trenchcoat mafije".

Preživjeli su danas roditelji koji strahuju za živote svoje djece

Usprkos brojnim svjedočanstvima žrtava, koje se svaka na svoj način i dalje oporavljaju od masakra u Columbineu, a mnogima su dijagnosticirani mentalni poremećaji poput post-traumatskog stresa, mnogi analitičari smatraju kako prava istina o Columbineu nikad neće biti otkrivena.

Preživjeli iz masakra u Columbineu poručuju kako su i oni danas roditelji te da se boje za živote svoje djece.

Ubojicama je vjerojatno bilo dosadno

Ono po čemu je masakr u Columbineu postao zaista poznat je medijska buka koja se digla oko njega. Odmah nakon ubojstva krenule su bučne rasprave o kontroli oružja, kulturi nasilja, kompjuterskim igrama, TV-u i internetu.

Kad se sve zbroji i oduzme, mnogima se najvjerojatnijima čini teorija kako je ubojicama jednostavno bilo dosadno.

RIP



Steven Curnow 14

Daniel Mauser 15

Daniel Rohrbough 15

Kelly Fleming 16

Matthew Kechter 16

Kyle Velasquez 16

John Tomlin 16

Corey DePooter 17

Cassie Bernall 17

Rachel Scott 17

Isaiah Shoels 18

Lauren Townsend 18

William "Dave" Sanders 47#Columbine pic.twitter.com/6ZTpOFG7xY — Trooper Ben (@TrooperBenKHP) 20. travnja 2018.

Michael Moore, poznati dokumentarist, snimio je svoj film "Bowling for Columbine". Film se samo djelomično držao događaja iz realnog svijeta, uglavnom se bazirao na stavovima redatelja. Film je ubrzo nakon snimanja proglašen najboljim dokumentarcem svih vremena, a Michael Moore postao je svjetski poznato ime.