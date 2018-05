PROSVJEDI SE ŠIRE BOSNOM Već 40 dana marširaju zbog sumnjive smrti Davida, policija prijeti njegovom ocu

Posebna sjednica

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA



I Milorad Dodik je poručio je “da je obitelji Dragičević dosad kao predsjednik RS-a pružio svu traženu podršku te da institucije trebaju dati odgovore u vezi sa svim nejasnoćama, a ne da se to događa na trgovima i ulici“. Također je za tamošnje medije izjavio kako je slučaj poprimio političku dimenziju koju opozicija želi iskoristiti što, kako je naveo, može biti legitimno sa stajališta njihovih interesa, ali ne i interesa građana, kao ni obitelji koja je najzainteresiranija za istinu.

Na jučerašnjem okupljanju Drago Dragičević osvrnuo se i na ovu izjavu. "Milorad je danas svojom izjavom uvukao politiku. Odsad ćemo i mi tako. Nijedan posao nisu uradili do danas, nijednu proceduru nisu ispoštovali", rekao je Davor Dragičević.

Inače, na zahtjev oporbe 10. svibnja najavljena je i posebna sjednica entitetskog parlamenta o stanju sigurnosti u Banjoj Luci i Republici Srpskoj - ''Pravda za Davida - Pravda za Sve'' kojoj će prisustvovati i predsjednik Milorad Dodik te Davidov otac.

"Ja desetog govorim u skupštini, 11. ću reći ovdje na Trgu koga treba uhapsiti. Njih da ste uhapsili, mi bismo bili ponosni. Pljačka u kući je montirana, ovaj zločin je dugo planiran, uskoro će to svi znati. Pogledajte koliko nas je, previše nas je. Mi im dajemo vrijeme da izaberu svoj put. Dao sam vam 6-7 imena sudionika a ništa niste radili. Više vam nećemo davati imena, a do kada ćemo čekati to ćemo mi odlučiti", prenio je portal Buka riječi oca Drage sa skupa.

Policija prijeti kaznenim prijavama



MUP BiH danas se oglasio priopćenjem u kojem prijete Davidovom ocu Davoru kaznenom prijavom.



"Povodom svakodnevnih prozivki i neutemeljenih optužbi na račun rukovodstva i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, a od strane Davora Dragičevića i određenih ljudi oko njega, Ministarstvo će biti prinuđeno podnijeti kaznene prijave. Na ovaj način navedeni će morati svoje tvrdnje potkrijepiti materijalnim dokazima u postupku pred nadležnim sudom ili će u suprotnom snositi kaznenu odgovornost i sankcije u skladu sa zakonom.



Podsjećamo da je MUP ispunio sve zahtjeve Davora Dragičevića, a u okviru istrage u vezi s tragičnom smrti njegovog sina Davida Dragičevića. U ovom slučaju je čak napravljen presedan, te je on kao oštećena stranka, uključen u istragu, što do sada nikada nije učinjeno. Navedeno je poduzeto u cilju da bi isti imao kompletan uvid u predmet i sve činjenice koje su do sada utvrđene u istrazi nadležnog tužilaštva i policije.



Međutim, isti i dalje pokušava kriminalizirati institucije neutemeljeno kvalifikujući slučaj kao krivično djelo ubojstvo, te optužujući iste za sudjelovanje u njemu. Davor Dragičević je očito umjeravan i vođen od strane ljudi kojima je već duži vremenski period cilj podrivanje i rušenje ovog Ministarstva i drugih republičkih institucija, a sve opet radi ostvarenja političkih ciljeva i planova ljudi koji na morbidan način koriste tragičnu smrt pokojnog Davida Dragičevića.



Ministarstvo unutrašnjih poslova Repbulike Srpske još jednom izražava žalost za ovu tragediju i podsjeća da se poduzimaju sve mjere i radnje s ciljem rasvjetljavanja ovog slučaja", stoji u priopćenju MUP-a.



Organizatori: Radite svoj posao, gospodo



Na priopćenje MUP-a danas su reagirali i organizatori prosvjeda, istaknuvši kako ni Davor niti itko od prosvjednika nije izrekao nikakvu klevetu na račun MUP-a.