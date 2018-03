Prve izjave Kolinde i Plenkovića o 30 godina starim avionima koji će idućih 30 godina čuvati hrvatsko nebo

Foto: Mirko Lukunić/Pixsell

PREDSJEDNICA Republike Kolinda Grabar-Kitarović i premijer Andrej Plenković izjavili su sinoć, nakon što je Vijeće za obranu dalo vladi preporuku za nabavu borbenih zrakoplova od Države Izrael, da je ta odluka donesena jednoglasno, vodeći računa o nacionalnim interesima, ali i financijskim mogućnostima i cjelokupnom stanju u Hrvatskoj.



"Smatram da se donosi odgovorna odluka koja će u sljedećih više od 30 godina osigurati sposobnost hrvatskog zrakoplovstva", izjavio je premijer nakon sjednice na kojoj se raspravljalo o sve četiri ponude koje je predstavilo stručno povjerenstvo za izradu preporuka i analizu ponuda.



Predsjednica je istaknula da je odluka donesena jednoglasno, nakon što su razmotreni svi elementi, od financijskih aspekata do potreba Hrvatske, vodeći računa o nacionalnim interesima, potrebama, mogućnostima i isto tako cjelokupnom stanju u Hrvatskoj.



"Dugoročno gledano, riječ je o strateškoj odluci za jačanje hrvatskih Oružanih snaga i stvaranja novih sposobnosti hrvatskog zrakoplovstva", rekao je premijer.





Dodao je kako misli da će vlada, na temelju tih preporuka Vijeća za obranu, nastaviti proceduru i donijeti konačnu odluku o odabiru.

"Ovo je zahtjevna odluka"



"Ovo je zahtjevna odluka koju su brojne vlade i političke garniture do sada odgađale. Na prošlogodišnjoj sjednici Vijeća za obranu donijeli smo odluku da krenemo u ovaj proces. On je napravljen prema pravilima struke i sukladno hrvatskim zakonima. Sada slijedi njezina realizacija, a vodimo računa da smo za to planirali sredstva i u državnom proračunu", dodao je Plenković.



Najavio je i da će, zbog velikog interesa javnosti, stručni tim Ministarstva obrane napraviti prezentaciju za medije i za javnost kako bi se otklonile sve primjedbe koje govore o tome koja je ponuda povoljnija.



Nadovezujući se na izjavu predsjednice, istaknuo je kako bi, da je Hrvatska ekonomski snažnija, mogla odabrati ponudu koja je puno skuplja.

